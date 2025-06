Reivindicaciones en vía muerta

El escenario fue esta vez Bruselas, con motivo de la celebración de un foro por los 20 años de las redes transeuropeas de transportes, como antes lo fue Galicia o Madrid. Pero el resultado ha sido el mismo. La Xunta se ha reunido con el comisionado español del Corredor Atlántico y las reivindicaciones gallegas se pusieron de nuevo sobre la mesa sin que se registrara avance alguno. Incluso en los compromisos anunciados por el Gobierno hace casi dos años. Una vez más, estos encuentros acabaron en vía muerta.

Así sucedió también el pasado enero en el Pazo de Mariñán (Bergondo, A Coruña), en otro acto en el que el Gobierno defendió su gestión en el Corredor Atlántico ferroviario (que pertenece a la redes transeuropeas de transportes) y la Xunta, por boca del conselleiro Diego Calvo, tomó la palabra para abroncar al Ministerio de Transportes por la falta de información sobre las actuaciones, la carencia de un plan director de las obras, la ausencia de un interlocutor con Renfe o la demora en la creación del grupo de seguimiento para supervisar las intervenciones, tal como se había comprometido el Gobierno en mayo de 2023 en A Coruña.

La reunión de ayer fue a las nueve de la mañana en la sede de la Fundación Galicia-Europa entre el secretario xeral técnico de la Consellería de Presidencia, Javier Abad, y la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, con el comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián.

Según el comunicado enviado por la Consellería de Presidencia, al comisionado español le urgieron de nuevo la presentación de un plan director «riguroso y completo», detallando todas las actuaciones e inversiones previstas, además de crear «el prometido grupo de trabajo para el seguimiento del plan». Por parte del ministerio, no se difundió ninguna información.

La Xunta también le trasladó la petición para incorporar el AVE Vigo-Oporto a la red básica de transportes —para adelantar de 2040 a 2030 el horizonte de puesta en servicio— o que los puertos de Vigo y Ferrol tengan la consideración de nodales, lo que significa subir de categoría y entrar de lleno en la planificación y en los mapas europeos de la logística.

También se le demandó una mejora del servicio ferroviario de viajeros, más frecuencias y menos incidencias, así como la necesidad de que el Gobierno nombre un interlocutor oficial con Renfe «para permitir una comunicación más ágil» con la Administración autonómica y expresarle la «preocupación» por la ausencia de proyectos por parte de España en últimas convocatorias del mecanismo Conectar Europa para actuaciones en Galicia, «lo que supone una oportunidad perdida de financiación europea para la comunidad».

La siguiente cita será en la segunda quincena de julio entre Diego Calvo y José Antonio Sebastián, tal como quedaron ayer, y entonces se podrá comprobar si hay avances o se sigue en vía muerta.

Santiago estrena su intermodal con ‘refriega’

Santiago de Compostela abrirá hoy al público la nueva estación intermodal que ha requerido una inversión de 51 millones de euros y que albergará unos cuatro millones de viajeros de tren al año. Con el nombre de Daniel Castelao, las instalaciones se estrenarán hoy, pero la inauguración institucional fue ayer, en la que no hubo representación de la Xunta, y sí del Ministerio de Transportes, de la Delegación del Gobierno, del Concello de Santiago o de la Fundación Castelao. El Ejecutivo autonómico, que también financió la obra, estaba invitado, pero según aclaró Diego Calvo, no de la forma correcta, por lo que denunció «falta de lealtad institucional». Indicó que recibió la invitación el sábado por la tarde, pero que no le consultaron la fecha de la inauguración.

