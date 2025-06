La autora del accidente de tráfico mortal de Palmeira, en busca y captura

La Audiencia Provincial de A Coruña dictó el jueves una orden de busca y captura contra Pilar Fernández Patiño, condenada a doce años y medio de cárcel por dos delitos de homicidio doloso, en concurso con un delito contra la seguridad vial, como responsable del accidente de tráfico que tuvo lugar en Palmeira (Ribeira, A Coruña) en mayo de 2019 y en el que perdieron la vida dos personas.

Según confirmó a este diario el abogado de la acusación particular, Ramón Siaba, el auto de la Audiencia Provincial que le daba a la condenada diez días para su ingreso voluntario en prisión no pudo ser entregado por exhorto en el domicilio en que reside, por lo que se emitió la orden de busca y captura. Según dicha fuente, el abogado de Fernández presentó ayer un escrito de súplica ante la Audiencia pidiendo aplazar la orden de ingreso en prisión y alegando que su defendida no pudo recibir el exhorto. «Aun siendo así, la orden de busca y captura está vigente, y lo normal es que sea detenida en cuanto la localicen», apunta Siaba.

El Tribunal Supremo confirmó en mayo la condena de 12 años y medio de prisión dictada por la Audiencia Provincial y el TSXG para Pilar Fernández y la privación, por 8 años, del derecho a conducir. Según el relato de los hechos, la acusada circulaba a unos 130 km/h y bajo los efectos del alcohol y de fármacos cuando invadió el carril contrario y colisionó frontalmente contra otro coche en el que iban las víctimas.