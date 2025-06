El eucalipto suma 430.000 hectáreas a seis meses de expirar su moratoria

Se dice que el eucalipto es la hucha del monte. Más allá de la actividad de las empresas, quien tiene una pequeña plantación de esta frondosa, puede obtener algunos ingresos anuales: alrededor de mil euros por hectárea. Se estima que en Galicia hay más de 430.000 de esta especie, según las últimas mediciones (correspondientes a 2024) del Observatorio Forestal Continuo. Su proliferación y la debacle del pino llevaron a la Xunta a tomar medidas para frenar el avance de la especie invasora. En 2021 se prohibió realizar nuevas plantaciones en terrenos donde la especie no existía previamente. Esta moratoria se estableció hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que en algunos meses el gobierno autonómico deberá decidir qué ocurre con ella.

Jacobo Feijóo, de la Fundación Arume, explica que en 2022 se creó el primer inventario forestal de Galicia. Antes, los datos se recogían en una estadística nacional. «Al comparar las cifras del gallego con los del nacional, nos dimos cuenta de que en una década habían desaparecido 10.500 hectáreas de pino cada año. A su vez se plantaron 3.400 hectáreas de eucalipto al año. En el 30% de la superficie en la que se dejó de plantar pino se sustituyó con eucalipto. El resto se abandonó».

La Xunta decretó la moratoria un año previo a tener el anuario autonómico. La finalidad era contener la regresión del pino y remitir la superficie de eucalipto, pues ya se habían rebasado los límites impuestos en 2015.

Los datos del Observatorio Forestal Continuo muestran que, desde que se prohibió plantar esta especie, su presencia aumentó. Si los datos de 2022 reflejan que los montes acumulaban 409.000 hectáreas, al año siguiente ya se registraban 419.000. Los últimos números, los correspondientes a 2024, que todavía no fueron publicados por la Xunta, evidencian un incremento todavía mayor. Según expertos en la materia, al menos ya son 430.000 hectáreas de eucalipto en la comunidad. Pero, ¿significa esto que la moratoria no funcionó en absoluto? Los expertos aseguran que no necesariamente. Y tampoco tendría que ver con plantaciones ilegales de la especie. Desde el equipo técnico que mide las frondosas señalan que el aumento tiene cierta lógica: «Tardamos años en conocer los datos, no podemos ver un eucalipto de un palmo desde un satélite, tiene que ser de al menos dos o tres años. Por tanto, en el mapa de 2024 veremos los eucaliptos plantados entre 2021 y 2022». Por tanto, si funcionó o no, no se sabe.

Manuel Marey, catedrático de la USC en Ingeniería de Montes y portavoz de la Asociación de Propietarios Forestales de Castro Verde, cree que hace falta una reflexión más profunda, que va más allá de continuar o no con las restricciones. «Necesitamos pensar. Galicia ten un plan forestal (de 2021) no que non se contemplou a moratoria, a cal anunciouse dous días máis tarde. É unha medida transitoria que veu despois de que o sector forestal estivese traballando sete anos nunha folla de ruta», explica.

El profesor cree que durante todo este tiempo que estuvo en funcionamiento, tendría que haberse desarrollado un análisis para una planificación futura. «Parece que agora é unha cuestión de si ou non, pero isa non é forma de xestionar un entorno. Hai que ver que cambiou e mudou», indica Marey. Atisba, además, que el problema no es la superficie que ocupe el eucalipto, sino su densidad: «Hai un exceso da especie no territorio, algo que nunca é bo. Por outra parte, na zona máis oriental topámonos cun problema de abandono brutal. É un desequilibro a nivel forestal que precisa dunha política seria», opina.

«Todo propietario e xestor forestal ten que ter algo de todo, unha superficie dunha especie productora rápida e outra con especies que aporte turnos máis largos e rentabilidades menores. Non se debe olvidar que son 90.000 familias as que viven da corta de madeira en Galicia», concluye el ingeniero.

Los pinos gallegos, que según los últimos datos ocupan 446.637 hectáreas, están en parte comprometidos por la enfermedad de la banda marrón, un complejo fúngico que amenaza a coníferas de toda la cornisa cantábrica. Los principales afectados son la especie de pino radiata y, por el momento, no existen tratamientos efectivos.

Marey advierte que hay zonas más dependientes del pino que tendrán más problemas que las del eucalipto: «Se le dice a los propietarios que arriesguen su capital y recursos y prueben. Si sale mal pierden dinero y favorecer eso va a provocar más abandono».

Diferentes posturas

Todavía no se conocen los resultados reales de la prohibición. Quedan seis meses para que finalice y está por ver si habrá una renovación o si se suspenderá definitivamente. Desde Medio Rural aseguran que «xa se mantiveron reunións co sector para abordar esta cuestión e séguense mantendo».

Jacobo Feijóo de la Fundación Arume lo verifica e indica que hay diferentes posturas. Él, como representante de su entidad, cree que la prórroga sigue siendo necesaria para que los propietarios de pino «sigan plantando con rentabilidade». Como mínimo tendría que ser hasta 2030.

También hay empresarios que consideran que no está funcionando porque «se a prórroga é un medio para recuperar o pino e isto non se logrou, ten que suspenderse». Son los afectados por la banda marrón. Al perder sus especies y no poder plantar eucalipto porque nunca lo hicieron antes, su economía puede verse considerablemente perjudicada.

Antonio Rigueiro, presidente de la Asociación Forestal de Galicia (AFG), señala que desde su grupo hay una postura alternativa a las mencionadas: prorrogar la moratoria hasta que haya una legislación capaz de ordenar el monte. «Si no se toma ninguna medida, volveríamos a la situación anterior, cuando no había ninguna limitación», algo que desde su colectivo no ven claro. «Nosotros creemos en establecer un reglamento sobre las plantaciones de eucalipto y prorrogar la moratoria hasta que la misma este aprobada. Debemos buscar el mayor consenso posible con el sector y la administración, pero la idea es mantenerla hasta que el reglamento, que debe ser restrictivo, entre en vigor», dice el responsable de la AFG.

