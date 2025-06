A Coruña, un oasis con 28 grados de máxima frente a la ola de calor

La canícula ya no espera a julio... y lo sabes. La jornada de ayer volvió a batir récords de calor para un mes de junio, tanto en Galicia como en el resto de España, que sí entra en la definición técnica de ola de calor que establece la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La Xunta activó los niveles de alerta 2 y 3 en diferentes puntos del territorio gallego. Y el ambiente tórrido no dará tregua hasta el miércoles. Sin embargo, A Coruña no superó los 29 grados y la niebla, tanto a primera hora como a última, suavizó las temperaturas.

Los 42,9 grados alcanzados ayer en Ourense son la temperatura más alta registrada jamás en un mes de junio en la ciudad de As Burgas. Y es la tercera vez que se bate ese récord en menos de dos semanas: el día 17, cuando no había empezado el verano astronómico, el termómetro alcanzó en Ourense los 40,7º, un máximo histórico. El sábado, nuevo récord, 42,3º; y ayer, 42,9º, la máxima de toda Galicia ayer y poco más de un grado menos que la cota máxima de la capital ourensana de todos los tiempos, los 44º registrados el 14 de julio de 2022.

Quizá Ourense capital acusó el efecto «isla de calor» de las ciudades, ya que pocas localidades ourensanas superaron los 40 grados. Se anotaron 41º en las estaciones de MeteoGalicia en Remuiño (Arnoia) y en A Portela (Vilamartín de Valdeorras), mientras que Leiro alcanzó los 40,8º.

Vecinos de Ourense se refrescan al lado del Miño. | Roi Cruz

Otras ciudades gallegas tuvieron registros mucho más suaves: Vigo centro se quedó en 31,1 grados, Santiago en 35,5 y A Coruña apenas superó los 28. La ciudad se despertó cubierta de un manto de niebla que volvió sobre las ocho de la tarde para privar a los coruñeses del atardecer. En Lugo, en cambio, apretó más el calor, con 38,1 grados registrados en su campus universitario.

Durante la jornada de hoy se reducirán las temperaturas máximas, pero seguirá apretando el calor, según el pronóstico de MeteoGalicia. Se esperan máximas de 40º en Ourense, 28 en Vigo, 30 en Pontevedra y 34 en Santiago. A Coruña volverá a ser la ciudad más fresca, con 22 grados a lo sumo.

Cargando previsión del tiempo...

La actividad deportiva federada en el exterior queda suspendida hoy por la alerta naranja en los 12 ayuntamientos del noroeste de Ourense, los 21 ayuntamientos del Miño a su paso por Ourense, los 19 de la montaña de Ourense, 16 ayuntamientos del interior de Pontevedra, 11 ayuntamientos del sur de Lugo, 26 ayuntamientos del centro de Lugo y los 14 ayuntamientos de la montaña de Lugo.

Mañana martes 1 de julio se producirán unos registros de temperatura similares a los de hoy en las principales ciudades de Galicia, y ya el miércoles día 2 llegará el ansiado alivio: 29 grados en Ourense, 26 en Vigo, 25 en Pontevedra, 28 en Santiago y 19 en A Coruña, según MeteoGalicia.

En cuanto al resto de España, El Granado (Huelva) alcanzó el pasado sábado 46ºC, récord nacional en un mes de junio desde que hay registros, pulverizando los 45,2ºC de Sevilla, alcanzados en 1965. La noche más calurosa se sufrió en Cabo de Creus (Girona) con 28,7 grados de mínima.

La ola de calor situó ayer a Mérsida como la localidad más calurosa de España, tras alcanzar los 43,6ºC, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press. Fuentes de Andalucía (Sevilla) y El Granado (Huelva) ocuparon el segundo y tercer puesto de la lista de municipios más calurosos del país, con 43,6ºC, 43ºC, 42,6ºC y 42,5ºC, respectivamente.

Fallecimiento en Barcelona

Por otra parte, se investigará si fue consecuencia del calor el fallecimiento de una empleada del servicio de limpieza viaria de Barcelona que se desplomó el sábado al acabar su jornada laboral, en plena ola de calor en la capital catalana.

Según fuentes del Ayuntamiento de Barcelona, a la mujer, de unos 50 años, se le practicará la autopsia para determinar si la causa de su muerte fue un golpe de calor.