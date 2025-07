La gallega Enma López, nueva portavoz adjunta del PSOE

La concejala madrileña Enma López Araújo (Vigo, 1986) sigue su ascenso dentro del PSOE, donde estrenará un nuevo cargo adjunto a la portavoz, Montse Mínguez, con quien trabajará para dar un vuelco a la comunicación de la formación en uno de los momentos más delicados para el presidente Pedro Sánchez.

López , inspectora de Seguros del Estado y secretaria socialista de Política Económica y Transformación Digital se ha curtido en el Palacio de Cibeles, donde pone voz a su grupo municipal en asuntos económicos desde que José Luis Martínez-Almeida llegó por primera vez a la Alcaldía, en 2019.

Licenciada en Derecho Económico Empresarial por la Universidad de Vigo y militante del PSOE desde 2002, formó parte de las listas de Abel Caballero. Con 20 años, se presentó en el número 18 de la lista socialista para las municipales de 2007 en Vigo, mientras que, en 2011, ocupó el puesto 19. También fue asesora del Gabinete de Presidencia con José Luis Rodríguez Zapatero y con Pedro Sánchez. En 2019 y dentro de la candidatura municipal del entrenador de baloncesto Pepu Hernández, López llegó al Ayuntamiento de Madrid, cuna política de dirigentes como el propio líder del PSOE, Pedro Sánchez.

La viguesa asegura que su hoja de ruta está muy marcada por el alcalde olívico. «Es el ejemplo del municipalismo. De hecho, cuando yo llegué al Ayuntamiento de Madrid, siempre me decían que tenía una forma muy peculiar de hacer política, visitando todos los mercados, hablando con todos los comerciantes, como muy pegada al territorio. Claro, he aprendido del mejor, que es Abel. Me fascina pasear con él por la calle y ver que todos los vecinos de Vigo le paran y él los escucha; le transmiten lo que necesitan y, al poco tiempo, ya está resuelto. Es el ejemplo de lo que debe ser un alcalde. Alguien supercercano, consciente de todas las necesidades, implicado, que defienda su ciudad por encima de todo», elogia Enma López.

En Cibeles, es portavoz adjunta a la exministra Reyes Maroto y está al frente de la portavocía del PSOE en asuntos económicos, un cometido que conlleva un laborioso trabajo en el último trimestre del año: leer cientos y cientos de páginas de los presupuestos del Ayuntamiento, como la edil muestra en vídeos en sus redes sociales.

En ellas también dio a conocer su faceta más culinaria durante la pandemia del coronavirus, y después pasó a convertirse en rostro habitual en tertulias políticas televisivas, un altavoz mediático que cocinó teorías como que podía encabezar la lista del PSOE para la Alcaldía en 2023, aunque finalmente fue Reyes Maroto.