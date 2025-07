Pasan a disposición judicial los seis detenidos tras la pelea de Ribeira

Los seis detenidos después de la pelea mortal durante una pedida de mano entre las familias de Los Bentos y la de Los Borjas en el centro recreativo de Artes, Ribeira, llegaron este viernes a los juzgados de Ribeira para pasar a disposición judicial.

Algunos de los detenidos (todos ellos pertenecientes a la familia de los Bentos, de Santiago) se bajaron del vehículo policial ocultos bajo toallas, y otros a cara descubierta. Estuvieron custodiados por unos 30 agentes de la Policía Nacional, manteniendo un operativo de vigilancia para evitar posibles represalias; aunque, por el momento, no hubo rastro ninguno de ninguna de las dos familias.

En las inmediaciones del Juzgado la calma era total. Pero las alarmas están encendidas. Este sábado se celebra el tradicional mercadillo semanal en Ribeira, al que acuden vendedores de las dos familias enfrentadas (la de los Bentos, de Santiago, y la de los Borja, de Ribeira), por lo que también allí habrá vigilancia especial en el marco de un operativo que se prolongará en el municipio durante unos días.

Los seis (arrestados el martes, poco después de la multitudinaria pelea, en el peaje de la AP-9 en Teo) entraron en sede judicial acusados, inicialmente, de los presuntos delitos de riña tumultuaria, fuga y lesiones.

Cedido

En el grave altercado en el que perdió la vida José Manuel Bentos se vieron implicados dos vehículos: una furgoneta blanca, perteneciente a la familia de los Borja y que, al parecer, arrolló en primer lugar a la víctima, y un Opel Zafira, perteneciente a la familia de los Benzos, que, también supuestamente, habría arrollado a continuación a la víctima.

Los investigadores deberán aclarar ahora a cuál de los vehículos se atribuye el atropello mortal.

Para ello, y para la identificación de las personas implicadas en los hechos, los agentes están analizando las diversas grabaciones existentes: las realizadas con móviles por vecinos de Artes desde el exterior del centro recreativo, en el que ocurrieron los hechos durante la celebración de una pedida de mano; las realizadas por algunos de los asistentes a la pelea; las de las cámaras pectorales que portaban los dos agentes de la Policía Nacional; y las imágenes de las cámaras de seguridad del centro recreativo.

La reyerta tuvo lugar el martes y se saldó con un fallecido (José Manuel Bentos Montoya, de 36 años) y más de una decena de heridos.

También están resultando esclarecedores los videos con amenazas que algunos implicados en la pelea subieron a sus redes o las delcaración a varias cadenas de televisión. "Me has roto el brazo, no pasa nada. Me has roto la cabeza, no pasa nada. Por mis muertos, en cuanto salga, te voy a vaciar el cargador entero", señala uno de los implicados, hermano de la víctima.