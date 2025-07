Las granjas coruñesas multiplican por cuatro su tamaño en 25 años

Cada vez menos granjas de leche, pero cada vez más grandes, más profesionalizadas y más productivas. Es la radiografía del sector lácteo gallego en los últimos años, en la que juega un papel fundamental la provincia de A Coruña. En ella, las explotaciones multiplicaron por cuatro su dimensión desde el cambio de siglo y de milenio. En el año 2000 la media de vacas por ganadería era de apenas 35, ya que sobrevivían aún muchas pequeñas cuadras familiares herederas de otras épocas en el rural. Hoy, la media se dispara hasta las 120 cabezas: en concreto eran 117 al cierre del pasado ejercicio.

Así se desprende de la memoria de correspondiente al año 2024 de Africor, la asociación provincial para el control de leche de la raza frisona, la principal vaca de producción láctea. En ella se refleja ese crecimiento constante de la media de vacas por explotación en este cuarto de siglo.

Entre 2000 y 2010 el incremento de tamaño fue más sostenido, pero a partir de ahí se disparó la dimensión de las granjas lácteas de la provincia. Como anécdota, fue en el año 2022 cuando se superó la barrera simbólica de las cien vacas de media. La memoria de Africor confirma que no solo aumenta el tamaño de las explotaciones, sino también la producción de las vacas frisonas. De hecho, una de las razones de ser del colectivo es la mejora de la genética de la raza, lo que a tenor de los datos presentados está dando buenos resultados. «Preguntabamonos se a producción tocaría teito, pero vemos que as medias deste ano —por 2024— superan as de calquera ano anterior», apuntan.

La producción media por vaca en lactación normalizada en 2024 en Galicia fue de 11.042 kilos de leche por animal, una cifra que la provincia de A Coruña superó al lograr una media de 11.249. Un «récord» absoluto y un salto brutal desde el año 2000, cuando la producción media por vaca era de poco más de 7.700 kilos de leche.

De diez cabezas a 240

¿Y cómo se consigue esto? Hay muchos factores en juego. En Ganadería Bello, de Trazo, Begoña Liñares lo resume: «Nós mantemos desde fai anos as mesmas vacas pero producimos máis leite con dous ordeños diarios porque hai unha mellora xenética, pero tamén unha mellora no manexo», explica.

Su ganadería es uno de los ejemplos que mejor ilustra la transformación del sector lácteo. Cuenta con 240 cabezas de ganado, de las que 150 son vacas en ordeño. Es una explotación moderna que nada tiene que ver «coas dez vacas» que heredó Víctor Manuel Bello de sus padres. Él y su esposa, Begoña Liñares, gestionan la explotación láctea, junto a tres empleados.