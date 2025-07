La medición de radón en centros de trabajo se hará de octubre a mayo

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprueba oficialmente el listado de municipios donde será obligatorio medir y controlar la exposición al gas radón en los centros de trabajo. En concreto, en los centros laborales ubicados bajo rasante o en planta baja. Y, si se acreditan concentraciones altas, deberán instalar «medidas de remediación» En Galicia, la exigencia alcanza una gran dimensión: 285 de sus 313 municipios —el 91%— han sido clasificados como «Zona II», de actuación prioritaria.

El investigador gallego Alberto Ruano, uno de los mayores expertos en radón en España, lo explica: «La nueva normativa dispone que las mediciones deben hacerse con laboratorios acreditados y que el periodo de medición deberá ser desde el 1 de octubre al 31 de mayo».

La novedad radica en que el CSN ha «mapeado» el territorio —lo subió a la red X ayer, como herramienta que ayuda a identificar las «zonas de actuación prioritaria»— y Galicia es la comunidad autónoma más afectada por esta obligación que define por primera vez, de forma oficial, qué municipios están afectados y deben cumplir con la medición en sus espacios laborales. Esos 285 municipios gallegos sujetos a la obligación tienen una parte significativa de su tejido urbano en áreas con un potencial de radón superior a 300 bequerelios (Bq/m³).

Otros 25 municipios están en «Zona I» y no deberán de realizar las mediciones de forma obligatoria: en Pontevedra quedarían excluidos O Rosal y Salvaterra de Miño; en Ourense no están en zonas de actuación prioritaria A Rúa, Castrelo do Val, Laza, O Barco de Valdeorras, Oímbra, Rairiz de Veiga, Rubiá, Verín, Viana do Bolo y Vilamartín de Valdeorras. En A Coruña se libran Melide y San Sadurniño y en Lugo, A Fonsagrada, A Pobra do Brollón, Cervantes, Cospeito, Folgoso do Courel, Lourenzá, Navia de Suarna, Pol, Ribadeo, Ribeira de Piquín y Trabada. Mientras, solo tres concellos quedan fuera de cualquier nivel de riesgo.

