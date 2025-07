El PP da al alcalde de Ourense su primer presupuesto en cinco años

Tras un lustro con los presupuestos prorrogados, el Concello de Ourense contará este año con cuentas actualizadas. El proyecto económico presentado por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, con un montante de 116 millones, necesita el respaldo de alguno de los grupos de la oposición para salvar el trámite de aprobación plenaria y lo ha conseguido en el PP, que facilitó que Democracia Ourensana gobierne la ciudad en minoría este mandato.

En esta ocasión, los populares han comprometido su abstención en el pleno tras acordar con el partido de Jácome mejoras en el presupuesto e inversiones adicionales en una modificación de crédito que se someterá a debate y aprobación en la misma sesión plenaria que está por concretar. El acuerdo incluye también la retirada de las enmiendas.

«Estamos aquí para avanzar, no para bloquear», justificó ayer la portavoz del grupo, Ana Méndez, en una comparecencia de todo el equipo en la que detallaron las mejoras logradas en servicios y en infraestructuras y que suman en torno a los cinco millones de euros.

Esta decisión que da luz verde al primer presupuesto municipal de la ciudad desde 2020 fue avalada ayer tanto por el presidente del PP gallego, Alfonso Rueda, como por el líder del partido en Ourense, Luis Menor.

«Nosotros estamos para trabajar y para favorecer que las administraciones hagan cosas, por lo tanto, si en ese presupuesto se incorporan las cosas que se pidieron, yo entiendo esa postura y es una postura lógica. En todo caso, a mí no me consultaron nada, es una decisión del grupo municipal y me parece acertada», indicó Rueda ayer, en una visita al campus de Ourense. También Luis Menor defendió la «autonomía» del grupo liderado por Méndez y manifestó que el pacto «es una buena noticia para la ciudad y para los ourensanos».