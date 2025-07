Los delitos sexuales cometidos por menores se disparan un 79% en un año

Lesiones, amenazas, hurtos y robos con intimidación constituyen los ilícitos más cometidos por los adolescentes gallegos, según revela un informe relativo a 2024 sobre las medidas judiciales impuestas, que la Xunta se encarga de ejecutar, derivadas de esas transgresiones. El análisis, de la Consellería de Política Social, también permite constatar que se disparan los delitos contra la libertad sexual un 79% con respecto al balance de 2023. Este fenómeno se produce en un contexto en el que expertos en jóvenes y nuevas tecnologías llevan advirtiendo de un aumento de agresiones sexuales en el ocio nocturno y de nuevas formas de violencia digital, junto a un consumo de pornografía a edades precoces y con contenidos que muchas veces incluyen violencia.

Galicia cerró 2024 con los datos más abultados de delincuencia juvenil desde 2020 (incluido) si se atiende al número de medidas judiciales notificadas por los juzgados —el equivalente a las penas en el caso de los adultos, pero de naturaleza sancionadora-educativa en pro de «la integración y la reinserción social de los menores que delinquen»— y a la cifra de chavales afectados por ellas. En concreto, el informe de la Xunta refiere 1.013 medidas, un 20,74% más que en el balance precedente, y 655 menores a los que se les impusieron, un 30,74% más en un año.

Desde la Consellería de Política Social, responsable de ejecutar las medidas dictadas por los juzgados y del balance, enfatizan que en 2024 se produjo «un descenso de las medidas notificadas vinculadas a delitos más graves, que conllevan internamiento, y un aumento de las medidas notificadas vinculadas a delitos de menor gravedad», que se desarrollan en medio abierto y no implican separar al adolescente de la familia. Se trata de situaciones diferentes, resaltan. Lo explica Jacobo Rey Sastre, director xeral de Familia, quien añade que los datos de Galicia se situarían en cifras «bastante por debajo» de las anotadas en prepandemia, pese al repunte registrado tras los anómalos años covid y poscovid. Asimismo, alega que el Ministerio de Juventud sitúa a Galicia como la segunda autonomía con menor tasa de medidas judiciales a menores, tras Navarra. «Lo deseable sería que el número de medidas notificadas fuese cero», concede, pero «Galicia es una comunidad con unos índices de delincuencia juvenil muy bajos».

Con todo, en comparación con el informe de 2023, el de 2024 recoge cifras mucho más altas en delitos contra la intimidad —de 14 a 29— o contra la libertad sexual —de 39 a 70—. Política Social no ha analizado «delito por delito», matiza Rey, pero concede que «la generalización de teléfonos móviles y de las nuevas tecnologías ha provocado un aumento del riesgo» de que se cometa un delito y que por ello Galicia trabaja en una ley de violencia digital o en el ámbito de la educación, entre otros.

El profesor de la Universidade de Santiago Antonio Rial Boubeta, uno de los expertos consultados por el Gobierno para la protección de menores en entornos digitales, apunta que esa subida de agresiones o abusos sexuales se produce en un contexto en el que diferentes observatorios o estudios, algunos liderados por la USC, avisan de un aumento de agresiones en el ocio nocturno —casos de sumisión o de vulnerabilidad química, por ejemplo—, del «preocupante» incremento de delitos relacionados con las nuevas formas de violencia en el entorno digital —con más casos de sextorsión o de ciberviolencia sexual– o del rol de la pornografía, en la que hasta los chavales ven un factor de riesgo porque insta a replicar patrones de violencia sexual.

«Hablar hoy en día de violencia implica entenderla de forma más amplia e integral desde el punto de vista psicosocial y eso se tiene que trasladar a las políticas de prevención», sostiene Rial Boubeta, quien alerta también de que, «tras cada delito, hay un daño a nivel emocional» y el «problema» sería también «de salud pública».

Segundas oportunidades aprovechadas

Uno de cada cuatro menores que cometió un delito en Galicia el año pasado estaba ya «fichado» por Política Social, es reincidente. «Lo que nos trasladan los profesionales que trabajan en la ejecución de las medidas es que la reincidencia es muy baja», explica Jacobo Rey, director xeral de Familia. En Pontevedra no llegan al 15%, señala. A su juicio, eso supone que «el trabajo socioeducativo que se hace con los adolescentes que cometen delitos es positivo y permite que no reincidan». Precisamente ahí, enfatiza, reside el «espíritu de la legislación que se aplica en estos casos», que «pone el foco», dice, no en medidas de carácter punitivo, sino de tipo socioeducativo que buscan «concienciarlos» del delito cometido para evitar que se repita. «Hablamos de chavales que acaban de cumplir 14 años» en algunos casos, apunta, y recalca que «en más del 85% de casos no haya reincidencia significa que se está trabajando bien».

