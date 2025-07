«Las oposiciones a la élite del funcionariado no captan el mejor talento»

El Gobierno quiere reformar la «fábrica del Estado». Entre las medidas anunciadas, destaca un cambio radical en el sistema de acceso para los funcionarios de los grupos A1 y A2 —los empleados públicos de alta responsabilidad—, con la implantación de un máster de dos años tras una prueba selectiva inicial. Una idea que ya había sido recogida por el comité de expertos para la reforma de la Administración Pública, del que forma parte Concepción Campos, doctora en Derecho, experta en gestión pública y profesora asociada en la Universidad Rovira i Virgili, Tarragona​.

Usted forma parte del comité de sabios que asesorará al ministerio. ¿Qué papel desempeñan en esta transformación?

Somos un grupo de expertos plural —universidad, empresa, administración— que, desde nuestra constitución hemos seguido activamente colaborando en el proceso de transformación. En el año 2021 presentamos un documento con 13 propuestas para reformar la Administración del Estado, entre las que se encontraba precisamente la necesidad de cambiar el modelo de selección de los empleados públicos, como un proceso crítico y estratégico. El actual ha quedado anclado en otro siglo y no responde a la realidad de la gestión pública ni a los desafíos de hoy.

¿Por qué considera necesario modificar el actual sistema de oposiciones?

Porque no está siendo eficaz: cuesta captar talento. A muchas personas no les resulta atractivo encerrarse varios años con un temario para, quizá, obtener plaza. Además, introduce desigualdad: ¿quién puede permitirse ese tiempo sin trabajar? La alta función pública corre el riesgo de convertirse en una élite social por el elevado coste en tiempo y dinero.

¿Cómo encaja entonces este nuevo modelo de máster propuesto por el Gobierno?

Es una propuesta inicial dentro de la Estrategia «Consenso para una administración abierta», en línea con lo que ya promueven distintos sectores. Según la información disponible, habrá una prueba de acceso previa y quienes la superen cursarán un máster de dos años. Al terminarlo, afrontarán pruebas finales que decidirán el acceso a la plaza. Es un sistema más amplio, que valora no solo la memoria, sino también competencias profesionales clave y refleja el modelo europeo.

¿Cuáles serían esas competencias profesionales que ahora se echan en falta en las pruebas tradicionales?

Hoy se prioriza la memorización. Pero necesitamos profesionales que, además de conocimientos, tengan habilidades de comunicación, adaptación, competencias digitales, visión estratégica… Las llamadas soft skills, que permitan afrontar los retos sociales y tecnológicos actuales, como la inteligencia artificial. Eso no está hoy en el proceso selectivo clásico. La Administración debe alinearse con Europa: seleccionar por competencias, no solo por contenidos.

Pero este nuevo modelo puede generar rechazo, sobre todo entre quienes ya están preparando una oposición.

Por supuesto. Si llevas años preparándote, no quieres que te cambien las reglas del juego a mitad de camino. Pero hay que pensar en el futuro de la Administración. No podemos seguir con un modelo del siglo XIX cuando la sociedad y la tecnología están transformando todo. Este cambio no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad. De hecho, quienes no obtengan plaza saldrán igualmente con un máster oficial, lo cual también es un valor.

Usted misma ha opositado para un cuerpo superior. ¿Es compatible haber vivido ese proceso y, a la vez, defender su reforma?

Claro. Precisamente por haber pasado por ese modelo, como habilitada nacional, conozco bien sus límites. No hablo desde fuera. Soy funcionaria excedente, docente universitaria y experta en administración pública. La memoria es importante, pero no puede ser lo único. Es posible plantear otros sistemas cumpliendo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

¿Cree que este debate puede ir más allá del ruido inicial y abrir un proceso de transformación real?

Lo deseo profundamente. Es un tema que siempre genera unas fuertes resistencias al cambio: en general la reforma de la administración y los cambios en el acceso a la función pública, provocan reacciones muy viscerales. Pero hay que examinar las propuestas con serenidad y espíritu constructivo. Porque el inmovilismo también puede poner en riesgo la eficacia del servicio público, creo que habrá que examinar la propuesta y aportar.

¿Este modelo de máster permitirá más flexibilidad o movilidad en la Administración?

Esa es la idea. Hoy las fronteras entre cuerpos y plazas son muy rígidas. Pero el mundo ha cambiado. Yo estudié Derecho, hice oposición, máster, doctorado… Y ahora trabajo en temas de inteligencia artificial. He desarrollado competencias fuera del itinerario tradicional. Este nuevo enfoque puede ayudar a construir una Administración más versátil y adaptada a los tiempos.

¿Estamos ante un punto de inflexión?

Estamos ante una oportunidad. No hay nada cerrado ni publicado aún en el BOE, pero por fin se ha abierto un debate que llevaba demasiado tiempo aplazado. Y necesitamos abordarlo con madurez, con responsabilidad y con visión de futuro. La Administración Pública no puede permitirse vivir de espaldas a la transformación que ya ha alcanzado a la empresa, a la sociedad y al mundo entero.

