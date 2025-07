Los gallegos plantan cada día 3.200 citas en Atención Primaria

Las cifras que maneja el Sergas son exorbitantes, y no solo sus presupuestos, que superan los 5.100 millones de euros: en sus instalaciones se han programado más de 17 millones de consultas en el primer semestre de este año, el 86 por ciento de ellas en centros de salud. En ese contexto, y según el último Barómetro sanitario, de 2023, solo uno de cada cinco gallegos que pide consulta con su facultativo de cabecera la logra el mismo día o, como mucho, al siguiente. La mayoría debe armarse de un poco más de paciencia, aunque no tanta como para acceder a una consulta hospitalaria. Con todo, mientras a unos les toca esperar, otros dejan sin utilizar los turnos que les fueron asignados por despiste, porque se sienten mejor o porque se lo impide algún imprevisto: solo en lo que va de año medio millón de gallegos dieron plantón a algún profesional sanitario del Sergas, una práctica que va a más en el caso de Atención Primaria, y desde la Consellería de Sanidade animan a «cancelar citas, tanto de primaria como de hospitalaria, si por algún motivo sobrevenido no se va a poder acudir» de cara a «una mejor eficiencia y funcionamiento del sistema».

Según los datos facilitados por el departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño, en el primer semestre de este año —obviando fines de semana y festivos—, los gallegos dejaron de acudir a alguna consulta en Atención Primaria más de 3.200 veces por jornada, hasta no presentarse en un total de 400.978 citas. En los hospitales se desaprovecharon por la misma razón más de 129.000 citas, a una media de casi 5.000 por semana.

En números absolutos, los centros de salud son los más castigados por las ausencias de aquellos que, por olvido u otro motivo, no acuden a verse con el profesional sanitario (médico, pero también personal de enfermería, nutricionista, pediatra...) el día que tenían reservado en la agenda. Sin embargo, sería la atención hospitalaria la más perjudicada en la realidad porque las consultas que se programan son menos y las ausencias pesan más en el conjunto.

Así, mientras en lo que va de año el absentismo en consultas con el personal sanitario de los centros de salud se elevó a un 2,69% de todas las citas gestionadas por dicho nivel asistencial, en las consultas externas la cifra se duplica, hasta un 5,68%. Hay que tener en cuenta que en las citas con especialistas hospitalarios se manejan esperas que suponen, de media, dos meses en Galicia y que para más de 12.000 personas las demoras se prolongan entre seis meses y un año.

Los avisos han rebajado la inasistencia en las consultas externas en los últimos dos años. En 2023, se registró un 6,1% de absentismo, con 257.000 consultas desaprovechadas, y un año después fueron 246.000, el 5,76%, para culminar en el 5,68% en lo que va de 2025. En Atención Primaria no sucede lo mismo: en 2023 las ausencias afectaron a 692.000 consultas, el 2,3%; en 2024 subieron a 762.000, el 2,55%, y este año suman ya 401.000, un 2,69%. En dos años, la media diaria de pacientes que plantan a algún profesional del centro de salud pasó de casi 2.800 a más de 3.300, un 16% más.

Desde Sanidade remarcan «la importancia de hacer un uso responsable de los servicios sanitarios». Se trata, alegan, de que «sean utilizados de manera eficiente» para «garantizar la atención a quien más lo necesita». En esa línea instan a evitar acudir a las urgencias hospitalarias «por problemas que pueden ser atendidos en Atención Primaria» o a avisar para cancelar citas, tanto de primaria como de hospitalaria, «si por algún motivo sobrevenido no se va a poder acudir». «Eso contribuiría a una mejor eficiencia y funcionamiento del sistema».

El encaje de las agendas sanitarias es complejo y una de las quejas que comparten ciudadanos y profesionales es el tiempo disponible para la consulta.

