La salida de la prostitución en Galicia

Hay ciertas calles por las que se evita caminar. Se sabe lo que pasa allí. Se quiere escapar de lo que aquellas fachadas pudieron ver, de ellas. Otros, no, y pagan para someterlas, para consumirlas, para marcarlas y, también, para venderlas. Pero esa prostitución clásica, de hacer la calle, no es la única vía. Desde fuera parecen pisos normales. La inmensa mayoría de los viandantes siguen transitando la manzana, el barrio, la zona, el parque o lo que sea que haya cerca. Porque no se percatan de que caminan frente a un bloque de viviendas en donde se prostituye a mujeres.

Cuenta Xela (nombre ficticio para preservar su identidad), una vecina de Lugo que todavía es víctima de prostitución, que en esos apartamentos una buena parte de ellas se drogan para sobrevivir. Duermen sobre colchones sucios, con manchas de fluidos, sobre el suelo. También, en literas, apiladas como cajas en un almacén. «Prácticamente todas hemos tenido alguna enfermedad de transmisión sexual», confiesa. Y es que pueden estar diez horas o más «trabajando» sin protección, todo a gusto del consumidor, con varias drogas dentro para poder soportarlo.

Las ONG, una salida

En paralelo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, una red de organizaciones sin ánimo de lucro intenta rescatar a mujeres prostituidas y «ofrecer una asistencia permanente para aquellas que lo soliciten». Son palabras de Mariña (nombre ficticio también), coordinadora en Galicia de la ONG Fiet, una de las 14 asociaciones que conforman la Rede Galega contra a Trata. «Desde 2022 contactamos con las mujeres y hacemos una serie de intervenciones», explica Mariña al preguntarle en qué puede contribuir una organización externa.

«Hacemos un reparto de necesidades básicas, acompañamiento sanitario, les proporcionamos información que tiene que ver con su situación legal o no legal en el país, y les indicamos cómo pueden hacer», detallan desde la ONG Fiet. Entre esas pequeñas contribuciones, las asociaciones de este tipo suelen proporcionarles kits «con preservativos o lubricante» para evitar que contraigan enfermedades de transmisión sexual o daños internos. «También les damos una tarjeta para que se puedan poner en contacto con nosotras cuando les sea posible, porque a veces no es a la primera», apostilla Mariña. «Hay mujeres a las que localizo, porque las contactamos nosotras por primera vez, y establezco una relación con ellas. A partir de ese primer contacto ya hay un seguimiento, llamadas, delegación a algún departamento o entidad que pueda asesorarlas mejor o que trabaje con formación reglada», relata.

Aunque esa primera atención se produce bajo la sede de la ONG, cuentan con diversas delegaciones en Galicia para mejorar la atención. «Si, por ejemplo, localizamos a una víctima y resulta que es en Vigo, hablamos con nuestras compañeras de allí, y derivamos a la mujer a la delegación más próxima a ella». Recalca que ninguna podrá, de esta forma, quedarse sin atención o ser dada de baja del sistema de la Rede Galega contra a Trata.

Por protección de ambas partes, el modus operandi de estas organizaciones es secreto. Sin embargo, primero acuden «a espacios que todo el mundo sabe que están ahí, los pisos, y muchos de ellos están anunciados públicamente». Mariña rememora el caso de un edificio de A Coruña que «utiliza prácticamente todas las viviendas para prostituir mujeres, pero solo estaba anunciada una». Las voluntarias de Fiet sabían de la existencia de un piso prostíbulo porque contactaron con una de las mujeres que había allí, pero sospechaban que podrían ser más en las otras tres plantas. «Entramos y llamamos a las puertas de las cuatro plantas. No vamos solo al que ya conocemos, porque no sabemos quién puede estar al otro lado y quién nos puede necesitar», manifiesta Mariña.

La ruta gallega

«Galicia tiene una peculiaridad, y es que las rutas de entrada de droga no solo sirven para traficar con fardos de cocaína, también con mujeres», indica Mariña. Comenta que muchas veces los narcotraficantes compran los estupefacientes en los mismos países que a las víctimas de trata. «En Galicia la prostitución es como la coca», ejemplifica. Y es que desde la ONG Fiet contabilizan unas 475 mujeres procedentes de Latinoamérica que entre 2022 hasta 2024 eran víctimas de trata sexual y fueron interceptadas por esta ONG. «A muchas de las brasileñas las traen a través de Portugal», explica.

La base de datos de esta organización registra que más del 70% de las víctimas son oriundas de América Latina; un 8%, de Europa del Este, siendo su mayoría de Rumanía; un 1% son de Asia; otro 1%, de África; y del porcentaje restante todavía desconocen el origen. «En Galicia las mujeres africanas destacan mucho para los tratantes, por eso es muy difícil que lleguemos a ellas», lamenta.

Solo en 2024, Fiet atendió a 248 mujeres. La mayoría, en la ciudad de A Coruña y alrededores, en Santiago y en Ordes. De todas ellas, consiguieron liberar a 5 del contexto prostitucional. «A ellas logramos sacarlas de un prostíbulo, pero a otras cuatro aún no», indica la coordinadora de Fiet en Galicia. En lo que va de 2025, la organización ya ha atendido a 221 mujeres, por lo que se percibe un enorme incremento. «Cada vez hay más gallegas que entran en prostitución», denuncia. «No importa el origen, la frase que más escucho es ‘no me queda otra’, porque ninguna quiere estar ahí, y tienen miedo», denuncia la ONG.

Desde hace unos años se ha popularizado vender contenido explícito a través de plataformas de pago, como la conocida Onlyfans. Esta no fue creada para ello inicialmente, pero sus promotores tampoco hacen nada para revertir su papel protagonista en la prostitución a través de la red. «Mueve muchísimo dinero, es una auténtica mafia», indica Mariña. Fue a partir de la pandemia de COVID-19 cuando se incrementó su uso exponencialmente, dos años después de que Leo Radvinsky, productor de ‘cine para adultos’, adquiriese el 75% de la plataforma, cambiando radicalmente su contenido. Como explica Mariña, Onlyfans es una red social que acaba funcionando como un proxeneta, como una madame, ya que se guarda para sí el 20% de las ganancias que obtengan las usuarias con sus publicaciones.

Ante la inmensidad de la red, es muy difícil intervenir. «Es urgente que encontremos una grieta para poder actuar ahí», insiste Mariña. «Los proxenetas están protegidos bajo un servidor, con el anonimato, y la cantidad de consumidores de esto, sean de la edad que sean, es muy alta», protesta.

«Es un mundo inmenso y están atrapando a mujeres que ya no son solo vulnerables económicamente, sino también a nivel emocional, porque muchas son adolescentes», denuncian desde la ONG Fiet.

Encontrar una grieta en las mafias digitales

La forma clásica de ‘hacer la calle’ ha pasado a otro plano. Las redes sociales propician un caldo de cultivo perfecto para un nuevo nivel de cosificación sobre las mujeres: la prostitución digital. «Lo que tenemos por delante, nuestro reto, es llegar a las mujeres prostituidas por Internet», explican desde la ONG Fiet. Va más allá de las webs que difunden pornografía, del acoso exhibicionista o de la extorsión mediante desnudos.

