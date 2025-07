Jornada profusa en mociones de censura municipales antes de las vacaciones de agosto

La proximidad del mes preferido de las vacaciones ha despertado el apetito municipal por las mociones de censura y el cambio de alcalde. A la que se debatirá y votará este jueves en Forcarei (Pontevedra) y que arrebatará el bastón de mando al PSOE para pasar al PP, ayer se sumaron otras dos mociones de censura en la provincia de A Coruña: en Noia ya presentada y en Touro se formalizará hoy. Por si fuera poco, hay además otras dos que se estarían preparando, también en A Coruña: en Fisterra y A Pobra do Caramiñal.

La operación más compleja de todas ellas es la de Noia, un concello de 14.000 habitantes, porque ha exigido un pacto cuádruple para desbancar al actual alcalde, Santiago Freire, del PP. La alianza ha requerido el acuerdo de PSdeG, BNG, y Marea Cidadá de Noia, junto con el concejal no adscrito Luis Alamancos Pampín.

Los firmantes de la moción, que se prevé debatir el 11 de agosto a mediodía, inciden en que su objetivo es «restaurar la legalidad institucional, recuperar la confianza ciudadana e impulsar una gestión pública basada en la transparencia, la planificación y el bien común», argumentos usados, en todo caso, por unos y otros siempre que toca justificar la presentación de una iniciativa de este tipo para relevar al alcalde. Los promotores proponen como sustituto al socialista Francisco Pérez Caamaño.

La moción cuenta con el apoyo de nueve concejales, lo que representa la mayoría absoluta del pleno municipal, cumpliendo así —recalcan los firmantes en un comunicado— «todos los requisitos legales establecidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), conforme a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional» que eliminó la directriz que impedía una iniciativa de este tipo si dependía del voto de un tránsfuga.

Freire gobernaba en minoría junto al partido NO.I.A., formado por independientes, desde que Alamancos, quien concurrió a las últimas municipales bajo las siglas del PP, solicitó su paso al grupo de no adscritos después de tumbar con su voto, unido a los de PSOE, Marea y BNG la aprobación definitiva de las cuentas.

En defensa de la moción de censura, los firmantes defienden que esta decisión política «no responde a intereses partidistas, sino a la necesidad urgente de corregir un rumbo político agotado y desconectado de las necesidades reales de los vecinos».

A su modo de ver, el actual gobierno local que encabeza Freire ha sumido Noia en una situación de «deterioro institucional» que afecta «a la calidad de vida» de sus habitantes.

La sentencia del Tribunal Constitucional dictada el pasado 10 de junio y publicada en el BOE el 14 de julio, está provocando un tsunami político que puede llevarse por delante varios gobiernos municipales más. Podrían sumarse en Fisterra y A Pobra do Caramiñal. En los dos casos, el PP sería el partido que aspira a desbancar a los actuales alcaldes, si bien en ambos casos se estaría haciendo con total discreción.

El PP ganará la alcaldía de Touro a cambio de ir contra la mina apoyada por la Xunta

Si en Noia el PP perderá una alcaldía, la ganará en Touro en otra moción de censura anunciada ayer y que se presentará hoy. El concejal no adscrito Darío Rey se la entregará a Jesús Reboredo tras alcanzar un acuerdo contra el actual regidor, Roberto Castro, de Movemento Veciñal, que obligará al nuevo equipo de gobierno a ir contra la mina que fue declarada por la Xunta como proyecto estratégico. El grueso del acuerdo que han alcanzado tanto el edil como el PP pasa por que el Ayuntamiento se persona en los procesos judiciales que incumban la mina de Touro-O Pino. Además, el propio Rey presidirá una comisión de medio ambiente cuyo criterio el nuevo gobierno local deberá respetar. El concejal no adscrito fue el número dos de la lista de Movemento Veciñal y formó parte del gobierno local, en el que también está el Partido Galego, hasta su salida por discrepancias con el regidor. El éxito de la moción de censura será posible gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional de mediados de junio que elimina un párrafo de la ley electoral que recogía que, si la propuesta se presentaba con un tránsfuga, la mayoría absoluta requerida se ampliaba. El comunicado que firma Darío Rey critica que los anteriores gobiernos —incluidos los del PP, que hasta 2023 contaba con mayoría absoluta— no se personaron contra la mina, algo «de especial gravedad dada la relevancia del tema para el futuro del territorio y de su población». De hecho, este edil critica que el actual alcalde «tampoco recurrió» la declaración de este proyecto como «estratégico» por parte de la Xunta, sino que mantuvo una «posición ambigua, jugando a dos bandos entre los intereses de los vecinos y de la promotora». «El nuevo enfoque», añade el texto con las exigencias de Rey, «pretende superar esa etapa» y priorizar «exclusivamente el interés general del Ayuntamiento, que no es otro que el que le atribuye la legislación vigente: la defensa del medio ambiente, de la salud pública y de la protección de sus vecinos ante situaciones de vulnerabilidad o desigualdad frente a grandes operadores económicos».