De los pimientos al marisco o el vino... Estos son los pueblos de A Coruña donde "comer muy bien" para National Geographic

Galicia siempre es sinónimo de buena comida. Desde los productos del mar hasta los del interior, desde lo dulce a lo salado, la comunidad es un claro ejemplo de una rica gastronomía de sabores intensos y maravillosos.

Entre todo el territorio, brilla con una luz propia la provincia de A Coruña. Entre algunas de las playas más espectaculares del noroeste peninsular, la provincia "se salpica de gastronómicos concellos y de una infinidad de parroquias en las que comer bien y celebrar en torno a la mesa".

Así lo explica la revista National Geographic, que recientemente ha elaborado un "itinerario perfecto para saborear A Coruña", donde comer bien no es solo una costumbre, sino una experiencia cultural y profundamente ligada al territorio.

Para quienes buscan viajar a través del paladar, estos son los pueblos de la provincia de A Coruña donde, según National Geographic, se "come muy bien".

Padrón destaca por sus afamados pimientos / Wikipedia

"Uns pican e outros non"

National Geographic empieza su recorrido en "un pueblo pegado a un pimiento... y a un Premio Nobel (Camilo José Cela)". Se trata de Padrón, que como explica la revista vio nacer a unos "curiosos pimientos" que se asentaron a mediados del siglo XVI en el convento de San Antonio de Herbón.

"Verde, rebelde (en ocasiones), jugoso y fragante", el Pemento de Herbón es una de las insignias de la localidad. Prueba de ello es la fiesta gastronómica que tendrá lugar este sábado 2 de agosto con degustaciones gratuitas.

Además, la revista destacó en especial al restaurante O'Pazo, que con una estrella Michelin es un claro ejemplo de "buena mesa en Padrón".

La capital del queso

Si el pimiento es insignia en Padrón, el queso es estandarte en Arzúa. Bajo la denominación de origen protegida Arzúa-Ulloa, que se extiende por el interior coruñés y la provincia de Lugo, se conforma "un territorio sabrosamente ganadero y láctico que ofrece a uno de los grandes representantes del queso gallego".

Queso de denominación de origen protegida Arzúa-Ulloa / Cedida

Pero en Arzúa no es todo queso, y "no conviene olvidar" que también es lugar de peregrinación por su presencia en el Camino de Santiago. Para National Geographic, en su ruta del buen comer destacan dos clásicos: Casa Nené y Casa Chelo.

La Costa da "Sorte gastronómica"

La tercera parada de este recorrido gastronómico de National Geographic es en la Costa da Morte. Concretamente en un lugar donde "además de morte hay una increíble sorte gastronómica que pone sobre el mapa a un concello sabroso en el que caben restaurantes familiares y propuestas de alta cocina".

Malpica cuenta con una gran "sorte gastronómica" para National Geographic / Cedida

Se trata de Malpica de Bergantiños, donde como recoge la revista conviven tradición y vanguardia. Desde el restaurante As Garzas, galardonado con una estrella Michelin, hasta la propuesta creativa de La Ratona, sin olvidar A Cunca o Material, la localidad es un auténtico festín gastronómico frente al Atlántico.

Un percebe como "en pocos lugares"

También en la Costa da Morte, "donde las aguas ya comienzan a coquetear entre las Rías Baixas y las Rías Altas", se erige un pueblo "sencillo y marinero" como es Muxía que esconde en sus aguas un verdadero tesoro: los percebes.

Muxía destaca por sus percebes / Concello de Muxía

"El conflicto marino de las corrientes y las mareas" hace que este rico marisco "florezca como en pocos lugares", erigiendose como una gran joya local. Para la revista, lugares como A Lonxa de Álvaro, A Casa do Peixe o A de Loló, convierten este marisco, junto con el congrio seco o el longueirón, en emblemas gastronómicos.

El "primo" de la navaja

Sin embargo, si hay un lugar donde disfrutar al longueirón es Fisterra. A la plancha, con un poco de limón y un chorro de vino blanco, el "primo de la navaja vive en Fisterra su máximo esplendor".

El longueirón se erige como uno de los estandartes gastronómicos de Fisterra / Cedida

Restaurantes como Tira do Cordel, O Pirata y O Centolo, junto a propuestas más contemporáneas como Terra y O'Fragón, convierten durante todo el año a la localidad en "un destino turístico que florece frente a sus playas y puerto".

Pulpo a la mugardesa

Otra de las recetas que no te puedes perder para National Geographic en la provincia de A Coruña es el pulpo, pero no el tradicional pulpo á feira, si no que de una manera muy especial, como lo hacen en Mugardos.

Pulpo a la mugardesa / Cedida

Allí, el pulpo a la mugardesa, guisado con patatas y acompañado de una salsa de tomates y pimientos, es la estrella por excelencia. Y es que, entre rocas, "el pulpo ha encontrado un hábitat centenario al que, además, se ha rendido abundante pleitesía en los restaurantes locales", con paradas obligadas como Pulpería La Isla, La Estrella del Muelle o Bezoucos.

Percebes de Cedeira / Cedida

"Uno de los percebes más reputados"

Si National Geographic destcaba a Muxía por su tradición percebeira, Cedeira no se queda atrás. De su ría salen "algunos de los percebes más reputados de Galicia" y su lonja se convierte todos los días en un hervidero de gente.

El marisco cuenta con una celebración propia a finles de julio, pero el "idilio gastronómico" perdura todo el año en locales como Taberna Do Jojó, Casa Caneiro o el restaurante Badulaque.

La capital del dulce

Y como no todo puede ser salado, la revista también se encarga de recordar que en la provincia de A Coruña hay claros ejemplos de dulces y propuestas de repostería que son un auténtico manjar.

Expositor en la Festa do Melindre de Melide / Concello de Melide

En pleno Camino Francés, Melide se erige como "una tierra dulce" con una trilogía de "dulces infalibles": los melindres, los almendrados y los ricos.

La gran "fama golosa" del concello se acrecenta en el mes de mayo con la celebración de la Festa do Melindre, pero durante todo el año estos increíbles dulces se pueden encontrar en establecimientos como la Panadería Manso, la Panadería Tarrío u O Forno de Suso.

Viñedos en la zona del Ulla / CEDIDA

"Un tesoro enológico"

Por último, National Geographic termina su recorrido gastronómico por la provincia destacando uno de sus grandes vinos. En la subzona Ribeira do Ulla de la DO Rías Baixas, Vedra (junto a Padrón, Boqueixón, A Estrada o Silleda) cultiva un albariño fresco y atlántico.

Con bodegas como Adegas Castro Brey o Adegas Valdés, hablar de este producto es hablar del "tesoro enológico de la provincia de A Coruña".