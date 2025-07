El hombre que mató a la cuidadora de su mujer: «Una bruja me mandó»

«Una bruja me mandó». Esta fue una de las primeras declaraciones que Enrique Leirós, de 70 años, pronunció ante los agentes de la Guardia Civil que acudieron a su casa alertados por un familiar. La cuidadora de la mujer de Enrique yacía sin vida con un fuerte golpe en la cabeza en la finca de la casa y el hombre manchado de sangre «desvariaba y hablaba de forma incoherente.

Un día después del terrible suceso en Porriño, se consolida la tesis de que Leirós pudo matar a Teresa de Jesús, de 48 años y que atendía desde hace unos años a su mujer dependiente tras un ictus, al sufrir un brote psicótico, pues confesó «escuchar voces». Fuentes del entorno del caso ya advirtieron el martes que la familia era consciente de que su padre «estaba muy mal» y llevaban más de un año pidiendo sin éxito que lo atendiera un psiquiatra en el Sergas. Lo habían llevado a un psicólogo privado, apuntan las mismas fuentes. Sus vecinos, consternados comentaban después del suceso, que lo veían «ido». El hombre, que estaba jubilado y había trabajado como carnicero, continúa ingresado en el área de Psiquiatría del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, para su diagnóstico.

Por su edad, 70 años, y por su estado mental, lo más probable es que Enrique Leirós sea inimputable y no ingrese a prisión.

Teresa de Jesús fue atacada mortalmente un día después de denunciar a Leirós por «acoso» ante su empresa, la concesionaria que presta el Servicio de Axuda no Fogar en el concello de Porriño.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, preguntado por este trágico suceso, apuntó que los investigadores tenían previsto entregar ayer sus diligencias al juzgado correspondiente. El caso «está prácticamente esclarecido», afirmó. Losada quiso aprovechar para «poner el foco en las enfermedades psiquiátricas y «las largas listas de espera» de la sanidad pública. Para el subdelegado, estas demoras y las «carencias» en la atención a los pacientes «conducen a estas situaciones y en un determinado momentos nos encontramos con un lamentable asesinato».

Losada expuso que la familia del presunto homicida aseguró que era «un clamor que tenía algún desequilibrio». Añadió que si una primera consulta en Psiquiatría se demora un año un enfermo sin tratamiento y en «momentos agudos» «puede ser una bomba de relojería».

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, evitó polemizar con el subdelegado del Gobierno. Cuando se le pidió una valoración sobre sus declaraciones, afirmó que la muerte de Teresa de Jesús es «un caso totalmente penoso» del que no dispone de información. «Es lo suficientemente delicado como para no hacer ningún tipo de especulación al respecto», afirmó y añadió que es «muy imprudente hablar sin la información necesaria».

El subdelegado también criticó a la Xunta por haber recortado 17 millones de euros en el presupuesto con que financia el Servizo de Axuda no Fogar que prestan los concellos.

Los alcaldes abordarán «con urgencia» la elaboración de un protocolo para proteger a las trabajadoras

La Fegamp recoge el guante de las peticiones realizadas por PP y BNG

El trágico crimen de Teresa de Jesús, la trabajadora del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) de Porriño que falleció a manos del marido de la usuaria a la que cuidaba, ha abierto el debate sobre las condiciones laborales del colectivo en materia de seguridad. Aunque dicho debate ya lo iniciaron hace tiempo las propias empleadas de ayuda a domicilio, el asesinato de Teresa ha sido el triste empujón para que la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) vaya a abordar «con urgencia» la elaboración de un protocolo de protección de las trabajadoras del SAF. Así lo confirmó ayer el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, explicando que se tratará esta propuesta de protocolo con los órganos de la Federación de manera extraordinaria, posiblemente la próxima semana. De esta manera, la Fegamp recoge el guante del PP, que ayer dijo que trasladará a la próxima reunión Comisión Ejecutiva de la Fegamp la necesidad de elaborar este protocolo de protección de las trabajadoras del SAF en el que se establezcan criterios comunes y estrategias de actuación ante posibles cuestiones derivadas del ejercicio de su actividad laboral. Asimismo, también el BNG reclama dicho protocolo y pide «una implicación inmediata del gobierno de la Xunta para negociar con los concellos un protocolo de prevención y protección». Por su parte, desde el concello de Porriño, su alcalde, Alejandro Lorenzo, realizó ayer una rueda de prensa para anunciar que el Ayuntamiento se personará en la causa judicial abierta por el homicidio de Teresa, indicando que, según lo que dirima la justicia, el concello tomará «medidas contundentes, depurando responsabilidades, sea quien sea el responsable: órgano, empresa o persona física». También contestó el regidor que el concello no tenía conocimiento de la denuncia presentada por la víctima y que el Servizo de Axuda no Fogar se seguirá prestando. Porriño, al igual que el ayuntamiento de Mos, del que era natural Teresa, ha decretado dos días de luto oficial. Sobre el trágico suceso también se pronunció la conselleira de Política Social, Fabiola García, animando a todas las trabajadoras del SAF de Galicia que sufran algún tipo a denunciar. «Que acudan a la empresa a contarlo y denunciarlo. Que acudan al concello, que es el órgano competente del servicio, o a la Guardia Civil. A través de la denuncia es la manera de protegerlas», trasladó la conselleira. Teresa de Jesús había denunciado su caso.

