Contas pide a la Xunta lo que ella exige al Estado: descentralizar fondos de la UE

Mientras la Xunta está dando la batalla para que la gestión de los fondos europeos del próximo marco presupuestario 2028-2034 no quede íntegramente en manos del Gobierno central y se ceda a las comunidades, el Consello de Contas reprocha precisamente al Ejecutivo gallego que no reparta juego con los ayuntamientos, a quienes solo asignó el 3,75 por ciento de las ayudas que recibe de Bruselas. De hecho, solo la Consellería de Emprego administra más partidas de la UE (58,8 millones) que todos los concellos gallegos juntos (55,9 millones), según los datos correspondientes al año 2023. Es por esta razón que el órgano fiscalizador insta a la Administración autonómica a «incrementar la capacidad de gestión de los ayuntamientos reforzando los sistemas colaborativos».

El Consello de Contas ha auditado la gestión de los fondos europeos de la comunidad autónoma correspondientes al año 2023. Y, un año más, le insta a una mejor planificación para «conseguir en tiempo los hitos», además de que censura que cada anualidad la Xunta no consiga ejecutar todos los fondos y se vea obligada a reprogramarlos en el ejercicio siguiente.

Así, según sus datos, Galicia contaba en 2023 con 1.897 millones de euros, la mayor cifra desde 2015, pero dio de baja 462 millones, de manera que se quedó con 1.434 millones. Al final de año dejó comprometidas el 67% de estas partidas y pagadas el 55 por ciento. La Consellería de Facenda esgrime que no se puede hacer un balance anual de ejecución pues la programación de estos fondos es plurianual. Y aclara que dentro de la planificación 2021-2027 hay operaciones ya aprobadas por el 63 por ciento de los recursos previstos y el importe adjudicado equivale al 30 por ciento.

De hecho, defiende su gestión de los fondos europeos como argumento para reclamar la cogobernanza de los fondos del nuevo marco presupuestario 2028-2034 que, en principio, quedarían en manos del Gobierno central.

En cuanto a los beneficiarios de los fondos europeos asignados a Galicia explica que la mitad son destinados a administraciones públicas, el 45 por ciento a empresas y solo el 1,6 por ciento a particulares.

La Consellería de Medio Rural es la que más crédito gestiona, seguida de la de Economía y después la de Sanidad. En cuanto a los ayuntamientos, en 2023 percibieron 55,9 millones de euros, un 60,7 por ciento más que el año anterior. Pero aún así, solo consiguieron el 3,75 por ciento de los fondos. Y además se concentran ahora en menos concellos: 219 frente a los 258 del año anterior.

Contas ha fiscalizado también la ejecución del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), mecanismo con el que el Gobierno corrige las desigualdades económicas de cada región. La dotación de este fondo se desplomó y Galicia fue la comunidad más afectada. Pese a ello solo ha ejecutado el 66 por ciento.

Asimismo, se sometió a escrutinio la prestación del servicio de abastecimiento y saneamiento de los concellos de más de 20.000 habitantes. Contas critica que estos municipios carecen de sistemas de análisis de costes y no se incentiva el ahorro en las tarifas.

Critica la merma de los fondos en prevención contra la violencia de género y la réplica es que no incide en la cifra de asesinatos

Las políticas de prevención y sensibilización en materia de violencia de género tienen «un peso residual» en la Xunta, según advirtió el Consello de Contas. Y además las partidas que la Administración gallega destina a estas medidas «ha ido decreciendo paulatinamente». «El número de asesinatos es uno de los parámetros que mejor muestra el avance de las políticas de prevención contra la violencia de género», señala Contas. Pero la Xunta ha presentado alegaciones y rebate esta afirmación. «Lamentablemente el número de asesinatos de mujeres víctimas de violencia de género no tiene una relación directa o causa-efecto con la intensidad de las políticas de prevención y sensibilización», alega el director xeral de Loita contra la Violencia de Género, Roberto Barba. Y lo justifica porque, pese a la aprobación de leyes en materia de violencia de género, hay «un repunte, muy preocupante» de actitudes machistas en gente joven. Según apunta, «uno de los motivos o detonantes que lleva al agresor a acabar con la vida de la mujer —y también, a veces, a suicidarse él después— fue la decisión de ella de dejarlo y poner fin a la relación que mantenían». Desde el PSdeG consideran «intolerable y gravísimo» que se desvinculen las políticas de prevención de los asesinatos machistas y censuran que se ponga una vez más el foco en la víctima» al situar el detonante en que la mujer rompa la relación. Tras las palabras de Barba, Consellería de Política Social aclaró que la mejor manera de proteger a las víctimas es «denunciar». y defendió que la prevención es «una prioridad absoluta e indiscutible para la Xunta», aunque recalcó que «no es suficiente para erradicar la violencia de forma inmediata». Contas ha auditado también el programa de Educación Digital financiado por fondos Next Generation. Critica que no haya llegado a todos los colegios, sino solo a aquellos que ya participaran en programas similares anteriormente.

