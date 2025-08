Familias de pacientes de salud mental piden vías rápidas de acceso al hospital

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias de Galicia (AFAGA), reclama cambios urgentes en el modelo de atención domiciliaria, centrados en la detección precoz y la «intervención ágil» ante síntomas de deterioro cognitivo o trastornos mentales. En relación con el crimen de O Porriño, el presidente del colectivo, Juan Carlos Rodríguez, subraya que no se puede estigmatizar a quienes viven y cuidan en el domicilio, ya que son personas «en situación de alta vulnerabilidad». Por ello, considera imprescindible establecer vías rápidas que eviten que las familias convivan durante meses con síntomas sin tratar.

Ayer, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, vinculó el asesinato de la trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) con las «alarmantes listas de espera» en psiquiatría y las «carencias» del sistema público en la atención a personas con enfermedades mentales. Mientras, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, rechazó «todo intento de asociar una desgracia con problemas en la sanidad pública» y pidió además prudencia para valorar el caso. Pero, ¿qué opinan los familiares de pacientes?

Juan Carlos Rodríguez reconoce los avances logrados con la creación de la Unidad de demencias en Vigo —solo dos unidades consolidadas y verdaderamente interdisciplinares abordan Psicogeriatría, la de Santiago de Compostela y la de Vigo— pero alertó de que están saturadas por la alta demanda. Sin mecanismos de intervención inmediata, muchas familias acaban recurriendo a urgencias cuando bastaría con un ajuste de medicación.

Desde la asociación DOA en Vigo, su director técnico, Marcos Mallo, coincide en señalar que la sobrecarga del sistema público de salud mental, agravada por la falta de profesionales, limita una atención adecuada. DOA trabaja con personas ya con diagnóstico de trastornos graves, muchas de ellas tras años de evolución de la enfermedad. Mallo apuntó que, aunque hay coordinación con psiquiatras en algunos casos, persisten grandes retrasos, sobre todo en fases iniciales o ante desajustes terapéuticos. Uno de los principales retos es la baja adherencia al tratamiento, frecuente en etapas tempranas cuando los pacientes no aceptan su diagnóstico.

La psicóloga Maxi Rodríguez, especialista en el acompañamiento a cuidadores de personas dependientes en Afaga, advierte que detectar patologías mentales es a veces «un camino tedioso» que puede prolongarse hasta un año. La sobrecarga suele enmascarar síntomas, y muchas personas inician procesos sin conciencia de enfermedad. Por ello, subraya que un entorno domiciliario sin diagnóstico ni soporte puede convertirse en un espacio de riesgo para la persona dependiente y su cuidador.

Por su parte, el presidente de la asociación apuesta por una reforma estructural del sistema de ayuda a domicilio para dotarlo de un enfoque más integral. Propone incorporar valoraciones periódicas realizadas por psicólogos o terapeutas ocupacionales, así como mayor formación para las auxiliares que les permita detectar señales de alarma y derivar a los usuarios a recursos sanitarios. Según indicó, «no se trata sólo de aumentar horas, sino de anticiparse a situaciones graves con equipos especializados».

Javier Pérez: «Como con mi madre, falló el sistema; yo ya advertí que habría más muertes»

A Javier Pérez se le encoge el estómago. Más que al resto. Se pone en los zapatos de la pareja de Teresa de Jesús. Al conocer más datos sobre la trágica muerte de la cuidadora del SAF en O Porriño, se le agolpan los recuerdos. «Es similar al caso de mi madre», asegura. «Yo ya advertí que habría más muertes si el sistema no cambia», explica. Javier es hijo de la mujer presuntamente asesinada por su hermano, diagnosticado de esquizofrenia, en la casa familiar de Lavadores, Vigo, hace quince meses. Desde entonces, él denuncia el abandono institucional que rodeó su caso. Asegura que su madre pidió ayuda muchas veces y murió intentando proteger a los demás. «Mi madre fue asesinada por su hermano, tras escribirle a la cuidadora para que no fuera ese día porque mi tío ‘estaba muy nervioso’. Y ella no fue. Pero mi madre sí... al matadero», lamenta. Javier considera que todo el sistema falló: la sanidad, por no ajustar la medicación ni facilitar un ingreso involuntario a tiempo; los servicios sociales, por su dejadez; las empresas de ayuda a domicilio, por no informar adecuadamente a sus trabajadoras ni formar al personal; y la escala política, por mirar hacia otro lado. «¿Cómo se puede mandar a una persona sola a cuidar a un esquizofrénico sin saberlo? La chica no tenía ni idea», asegura. Según su relato, su madre fue tutora legal de su hermano hasta 2015; en el momento de su muerte lo era la FUNGA y durante años intentó protegerlo, pero cada vez le resultaba más difícil. La comparación con el caso de O Porriño le resulta inevitable: «Me dio mucha rabia». Cree que también Teresa de Jesús se quedó desprotegida por un sistema que subcontrata servicios y por la falta de medios para atender la salud mental. «¿Cómo puede haber solo doce camas psiquiátricas para toda el área de Vigo?». Javier reclama cambios estructurales y urgentes: que se escuche a las familias y a las cuidadoras. Que se revisen los protocolos y se actúe con rapidez. No es experto en salud mental pero entiende que una persona con problemas psiquiátricos, cuidando de su esposa tras un ictus, «es una bomba de relojería».

Suscríbete para seguir leyendo