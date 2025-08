Los presupuestos de Galicia para 2026 priorizarán vivienda y dependencia

Las políticas de vivienda y de atención a dependencia tendrán un papel «fundamental» en los próximos presupuestos de Galicia para 2026. Así lo avanza el presidente, Alfonso Rueda, quien confiesa que también le gustaría «seguir bajando la presión fiscal» y garantiza, en todo caso, que los impuestos no subirán, «al contrario de lo que le gusta mucho», remarca, al presidente estatal, Pedro Sánchez.

En una entrevista a Europa Press, el titular de la Xunta señaló en relación a las cuentas que prepara la Consellería de Facenda que él no es «de sacarse conejos de la chistera» y que «la medida más novedosa» que tiene en la cabeza es «mantener el nivel de los servicios públicos».

Sobre una posible remodelación de Gobierno, Rueda descartó cambios inminentes. «No descarto, durante la legislatura, que pueda haber una. Pero, con respecto a si a la vuelta de verano va a haber una remodelación, no. No me voy de vacaciones pensando en eso, al menos no en las primeras líneas, que son las consellerías», aseveró.

En cuanto a si crear o no una figura de portavoz de Gobierno, asegura que no se ha decidido ya que en ello ve «ventajas» e «inconvenientes». «Es un dilema conmigo mismo que todavía no tengo resuelto», sentenció.

Además el presidente de la Xunta se propuso diseñar «una estrategia inteligente», que vaya «de la mano de la Iglesia», para lograr que el papa León XIV visite Santiago durante el próximo Xacobeo, que tendrá lugar en 2027 y asegura tener un «buen pálpito» con que este viaje pueda materializarse. «Diciéndolo en tono jocoso, es que el papa no tendría excusa para no venir», argumenta. Por otra parte, Rueda reflexiona acerca de la tasa turística ya aprobada por los ayuntamientos de Santiago y de A Coruña y que ya anunciaron otros como Vigo y apuesta por no emplear ese canon «para mandar un mensaje de que Galicia está saturada».

«Eso es un enorme error, que si cala, tendremos muchos problemas para revertirlo», advierte al recordar que el turismo representa casi el 13% del producto interior bruto y que «muchísimas familias dependen» de ese sector. «Lanzar el mensaje de que estamos masificados turísticamente es casi como pegarse un tiro en el pie», alerta.

En lo que respecta a la situación interna del PPdeG, su también jefe de filas no descarta un congreso autonómico el año que viene, pero no lo ve «como una urgencia». Además, considera que su número dos, Paula Prado, «lo está haciendo muy bien» y ejemplifica con los resultados electorales. Y sobre las mociones de censura que se han multiplicado tras la sentencia estatal que avala que los tránsfugas pueda jugar un papel clave, esgrimió que «el verdadero pacto» al que habría que llegar es el de permitir «que gobierne la lista más votada».

