Tráfico vigilará la velocidad cada día en 100 puntos para atajar los avisos en redes

«No hay percepción del peligro». Es lo que perciben los agentes de la Guardia Civil de Tráfico que peinan a diario las carreteras de la comunidad, donde los desplazamientos en verano se multiplican por las vacaciones y por las escapadas de fin de semana a las zonas de playa o a las fiestas en los municipios limítrofes. «Es que los coches son más seguros; las carreteras son mejores». Son algunas de las justificaciones que dan quienes pisan más de la cuenta el acelerador, una conducta que está detrás de uno de cada cinco siniestros mortales ocurridos en la red viaria gallega.

Con el objetivo de concienciar sobre los riesgos de no respetar los límites de velocidad, la DGT puso este lunes en marcha una campaña especial de vigilancia que se prolongará hasta el domingo y que pondrá bajo la lupa de los radares móviles a más 120.000 vehículos en Galicia —una media de 17.000 cada día—. Pero lo realmente destacable, apuntan desde Tráfico, es el número de controles en puntos diferentes que se realizarán para combatir los avisos en redes sociales y minimizar su impacto ante los miles de conductores que esquivan esos operativos huyendo por vías alternativas. «Nuestra estrategia es evitar que los más preparados para eludir nuestros controles no lo estén, creando incertidumbre en estos conductores más incumplidores de la velocidad. Por ello realizaremos casi 100 controles diarios», advierte el jefe del Sector de Tráfico en Galicia, el teniente coronel Antonio Hidalgo.

Los estudios sobre el impacto de la velocidad al volante revelan cómo el riesgo de fallecer en un siniestro se multiplica según se pise el acelerador. En un choque frontal a 48 km/h la probabilidad de morir es del 3%; un porcentaje que se eleva al 20% a 64 km/h; al 65% si el velocímetro alcanza los 80 km/h y hasta más de un 90% con 96 km/h. Después de las distracciones, la velocidad inadecuada es el segundo factor concurrente más habitual en los siniestros mortales ocurridos el año pasado en la red viaria gallega, con un 22% y 20%, respectivamente.

«La consideración de la velocidad como factor de riesgo no ha adquirido el mismo nivel de aceptación entre los conductores como la incompatibilidad entre el alcohol y la conducción, o el uso del cinturón y el casco», lamenta la responsable de la DGT en Galicia, Victoria Gómez Dorrabo.

Se potencia el error humano

Y es «muchos conductores —cuestiona— opinan que las limitaciones de velocidad actuales son exageradas ya que las mejoras técnicas de los vehículos y de las carreteras podrían permitir circular a mayor velocidad con total seguridad, sin embargo, esta opinión no se corresponde con la realidad, pues el problemas es que al aumentar la velocidad, se potencia el error humano». En primer lugar, explica Dobarro, «la velocidad hace que sea más difícil evaluar correctamente las situaciones de tráfico ya que reduce la cantidad y la calidad de la información que se puede recoger; en segundo lugar, deja menos tiempo para la toma de decisiones, por lo que la respuesta será más precipitada y, probablemente, menos correcta y, por último, hace más complicada la ejecución de determinadas maniobras o la rectificación de errores».

¿Se vuelve a correr al volante? «Pasa como con el alcohol, se ha mejorado mucho en relación con hace años, pero queda por mejorar», lamenta el teniente coronel Hidalgo. Las carreteras convencionales, añade, siguen siendo el «gran campo de batalla», por tanto, se harán más controles en estas vías ya que es donde más influye la velocidad en los siniestros mortales. «Se debe conducir de manera segura, sobre todo en las convencionales, que es donde más probabilidad hay de tener que enfrentarse a un imprevisto, desde un vehículo que cruza indebidamente, el giro de un ciclomotor sin señalizar… y la velocidad que se lleve en ese momento es clave para poder solventarlo», concluye del jefe del Sector de Tráfico en Galicia.

32 radares más en once comunidades

Durante la campaña de control de velocidad del verano pasado, del lunes 15 de julio al domingo 21, fueron sorprendidos por encima del límite permitido casi 6.400 infractores en la red viaria gallega, lo que se traduce en una media de más de 900 conductores denunciados cada día por las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico. Este balance deja una tasa infractora por velocidad del 5,2%.

Para combatir los excesos de velocidad, Tráfico ha activado en marcha en las últimas semana 32 nuevos radares en las carreteras españolas —25 de tramo y 7 fijos—. En esta lista de comunidades que incorporan nuevos cinemómetros este verano están Galicia junto con Extremadura, Castilla y León, Madrid, Canarias, Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria y Comunidad Valenciana, según avanzó ayer la DGT. Estos dispositivos emitirán cartas informativas durante su primer mes operativo antes de aplicar sanciones económicas y, será entonces, cuando se publiquen en la web de Tráfico.

Las carreteras secundarias, que concentran más del 90% de los siniestros viarios mortales registrados en Galicia, serán la prioridad durante este operativos especial de vigilancia. Encuestas realizadas por la DGT revelan que un 60% de conductores españoles reconoce superar límites en carreteras convencionales, más del 60% en autovías y autopistas y casi el 50% en zonas urbanas. Para contrarrestarlo, el Asistente Inteligente de Velocidad (ISA) se ha convertido en obligatorio desde el 6 de julio de 2024 en vehículos nuevos, combinando cartografía digital y reconocimiento de señales para alertar a los conductores.