Una de cada cuatro trabajadoras de ayuda a domicilio se medican por estrés

Un empleo feminizado y con escasa presencia de gente joven, así como con una media de tres horas semanales de desplazamiento y de cinco domicilios por profesional, con una gran mayoría con contratos parciales y un salario medio que roza los 900 euros, además de un importante volumen de auxiliares expuestas a agresiones físicas, verbales e incluso sexuales, por lo que se estima que «unha de cada catro acode medicada aos seus respectivos servizos a causa do estrés» y debido a la sobrecarga emocional. Es solo un ligera aproximación a la cruda realidad de las trabajadoras que prestan atención sociosanitaria a personas dependientes en domicilio en la comunidad con datos de la pequeña muestra del informe que elaboró la Plataforma SAF Galicia y el estudio CuidémoNos de la Universidade Autónoma de Barcelona, para cuya consulta hay que remontarse al año 2021 y 2023, respectivamente, puesto que, , según afirma Trini Palacios (SAF Galicia), «somos tan invisibles que nin sequera hai estatísticas oficiais sobre nós».

Todavía con mucha tristeza y pesar por la muerte de Teresa de Jesús, trabajadora del SAF de O Porriño que fue asesinada en un domicilio la semana pasada, Trini Palacios deja paso a la rabia y afirma que «o peor de todo é que isto non nos colle por sorpresa, porque levamos moitos anos denunciando a precariedade na que vivimos e teñen que matar a unha compañeira para que se nos escoite».

La pandemia las situó en primera línea como «servicio esencial», pero «acaso sabemos cantas compañeiras faleceron entón?», pregunta Trini. Cansadas de sentirse «invisibles», la Plataforma SAF Galicia elaboró un informe en 2021 entrevistando a trabajadoras de las cuatro provincias gallegas para mostrar la precariedad que sufrían, y que siguen padeciendo, destacando el importante impacto emocional: «Ansiedade, angustia, sentir que te tratan como ‘criada’», «estrés, frustración, esgotamento», «desgaste emocional» o «sobrecarga» fueron algunas de las respuestas más repetidas entre las profesionales del sector respecto a las exigencias psicológicas.

En este punto, Palacios apunta que «non temos recoñecidas as enfermidades profesionais» y pone el foco en que muchas de las mujeres acuden medicadas porque la baja es «por enfermedad común», algo que corrobora el estudio CuidémoNos, reflejando que «se les prescribe tratamiento sintomático y no se exploran las causas reales del problema, asociándose sistemáticamente sus problemas de salud al hecho de ser mujer, edad o hábitos de vida, y no a sus condiciones laborales. Como resultado, su consumo de analgésicos, antiinflamatorios, tranquilizantes y somníferos es muy elevado».

Vinculada a áreas del rural gallego, Marisol Gómez lleva en el sector desde el año 2008 y asegura que «las condiciones de protección de las trabajadoras no han cambiado en absoluto. Estamos vendidas». Esta profesional del SAF hace referencia a su propia experiencia como un claro ejemplo de ello cuando relata que en uno de los domicilios el cuidador principal de la persona dependiente cuenta con una armería, «y lo ves limpiando la escopeta en la mesa. Tú dices: ¡Dios, que en ningún momento le ponga munición!».

Ambas profesionales coinciden en la necesidad de adoptar «medidas urgentes» en la prevención de riegos laborales e incluso disponer la suspensión del servicio a la primera denuncia de las trabajadoras.

El «todas somosTeresa» se extiende por el país

Trabajadoras de la Plataforma SAF Galicia se desplazaron ayer hasta Barcelona, en donde fueron recibidas por sus compañeras de Cataluña para celebrar un acto en memoria de la profesional asesinada en O Porriño. Bajo el lema «todas somos Teresa» y respaldadas por el Sindicato SAD de Cuidadoras Profesionales, las trabajadoras del SAF Galicia se movilizaron arropadas por compañeras de otros puntos del territorio para visibilizar que lo ocurrido con Teresa «no es un caso aislado, porque sucede en todos los servicios de ayuda a domicilio del país y necesitamos salir a la calle para denunciarlo», afirmaron. En otros puntos de España, como Sevilla y Granada, también se han celebrado concentraciones y, el próximo sábado 9, tendrá lugar otra en Barcelona para reclamar justicia para Teresa.