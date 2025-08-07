Detenido un vecino de Ourense de 28 años cuando prendía un fuego

Un hombre de 28 años, vecino de Canibelos (Ourense), fue detenido en la madrugada del miércoles como presunto autor de varios incendios forestales registrados en la zona, cuando fue sorprendido in fraganti mientras iniciaba un nuevo foco de forma intencionada.

La actuación se enmarcó en una investigación conjunta entre la Policía Nacional, la UIFO y el personal forestal de la Xunta, que activaron un dispositivo especial tras detectar una actividad incendiaria anómala, y gracias a un helicóptero y varios drones pudieron localizar y detener al sospechoso en el momento exacto en el que comenzaba un nuevo fuego.

Según relataron los vecinos de la zona, la ola de incendios comenzó el 23 de julio y se mantuvo los días sucesivos. Esta semana, el lunes se produjo otro fuego y, finalmente, en la madrugada del martes al miércoles el sospechoso fue sorprendido por los agentes en el momento en el que trataba de iniciar una nueva noche de inquietud para los vecinos. Fue identificado y detenido por la Policía Nacional, que lo trasladó a dependencias policiales para tomarle declaración antes de ser puesto a disposición judicial, un pase que se prevé que se realice hoy.

Desde la Policía Nacional confirmaron que trabajaban desde hace días con la Policía Autonómica en tareas de prevención y seguimiento, tras detectar una concentración inusual de incendios en un punto tan concreto. «Cuando en un sitio tan localizado hay tantos siniestros, casual no es», afirmaban fuentes del cuerpo, que trabajaban en el patrullaje de la zona para identificar al incendiario y «encaminar la situación para que no vuelva a repetirse». La UIFO, creada en 2021 y desplegada por toda Galicia, continúa con sus labores de investigación para identificar a los responsables del resto de incendios forestales en la comunidad.