Galicia pierde el tren directo a Oporto desde el 17 de agosto
La falta de material rodante obligará a hacer transbordo en Viana
Víctor P. Currás
El único servicio ferroviario directo que comunica Galicia y Portugal desaparecerá el próximo domingo 17 de agosto. La falta de material rodante apto para cubrir el trayecto entre Vigo y Oporto provocará que el Tren Celta deba cubrirse desde ese día con un transbordo en Viana do Castelo. Esto se debe a que Comboios de Portugal ha entregado a Renfe varias unidades de la serie 592 empleadas en esta ruta y otras regionales tras alcanzar el límite de kilometraje permitido, contado en agosto con solamente 9 frente a las 23 de las que disponía hace un lustro.
Durante todo 2024 se fue agravando la situación, ya que según el Relatório e Contas Consolidadas de la compañía el parque móvil perdió a seis de las 18 que operaban al arranque de año. Pese a la denuncia pública de este medio y varios sindicatos ferroviarios, ninguno de los dos gobiernos trató de buscar una solución que garantizase la continuidad de un servicio que desaparecerá el día 17.
