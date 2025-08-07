Galicia pierde el tren directo a Oporto por la antigüedad del material usado

El único servicio ferroviario directo que comunica Galicia y Portugal desaparecerá el próximo domingo 17 de agosto. La falta de material rodante apto para cubrir el trayecto entre Vigo y Oporto provocará que el Tren Celta deba cubrirse desde ese día con un transbordo en Viana do Castelo. Esto se debe a que Comboios de Portugal ha entregado a Renfe varias unidades de la serie 592 empleadas en esta ruta y otras regionales tras alcanzar el límite de kilometraje permitido, contado en agosto con solamente 9 frente a las 23 de las que disponía hace un lustro.

De hecho, este miércoles entregó otras tres que estuvieron estacionadas en As Gándaras durante toda la mañana. Estas circunstancias no han hecho más que empeorar. Desde hace un año hay dos unidades «varadas» en la estación de Arbo al no haber un acuerdo entre ambas operadoras respecto a quien deberá pagar la revisión necesaria en Valladolid para que sigan funcionando. Durante todo 2024 se fue agravando la situación, ya que según el Relatório e Contas Consolidadas de la compañía el parque móvil perdió a seis de las 18 que operaban al arranque de año.

Pese a la denuncia pública de este medio y varios sindicatos ferroviarios, ninguno de los dos gobiernos trató de buscar una solución que garantizase la continuidad del servicio. El pasado ejercicio fue utilizado por más de 120.000 personas pese a la feroz competencia del autobús por carretera, que tarda 50 minutos menos y supera la docena de frecuencias por sentido casi toda la semana. Aún así, su singular itinerario —siendo la única opción para llegar a Viana— o las franjas horarias hacen que siga sumando decenas de viajeros en cada tren.

Efectos en el interior del país

Según reportan medios portugueses como Público, los efectos comenzarán a notarse también en trayectos internos del país vecino. Comboios estudia la cancelación de tres trenes por sentido entre Marco de Canaveses y Régua dentro de la Linha do Douro que lleva hasta Pocinho. La operadora pública lo ha negado por el momento, aunque reconoce que está «reajustando su parque móvil» tras la devolución de otros tres «camellos» a su homóloga española.

En este caso confía en que la electrificación de líneas puedan redistribuir sus trenes para este itinerario, algo que no es posible para el Tren Celta pese a contar con esta infraestructura desde hace dos años. Y es que el servicio entre las estaciones de Guixar y Campanha debe emplear unidades diesel al no haber la misma tensión a ambos lados del Miño, algo que no se solucionará hasta 2027 cuando finalicen las obras adjudicadas por Adif.

El «parche» ideado por Comboios de Portugal y Renfe pasa por que los maquinistas españoles lleven los trenes —que podrían sustituirse por otras series como la 594 con un permiso especial— hasta Viana do Castelo, transbordando allí a un suburbano luso. Actualmente en este punto se cruzan las frecuencias que salen a primera hora de la mañana y última de la tarde de cada extremo.

Así se reducirá el número de kilómetros que realizan los «camellos» y alargar su vida útil unas cuantas semanas. Esto afectará también a las rotaciones de personal, ya que muchos de ellos hacían pernocta en la ciudad invicta.

Otra solución pasa por la homologación del nuevo sistema de seguridad que unifica el Convel luso con el ERTMS europeo. Este aparato inició sus pruebas este verano y es clave para la entrada de Renfe con servicios directos entre toda España y Lisboa.

