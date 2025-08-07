Los incendios de Corme y Camariñas siguen activos, pero lejos de las casas

Permanecen activos los incendios que se declararon en la tarde del martes en Corme y Camariñas, aunque la lucha contra las llamas se sitúa ya lejos de las viviendas. Después de una jornada intensa, ayer a última hora de la tarde la Consellería do Medio Rural informaba de que quedaba desactivada la Situación 2 de emergencia tanto en Corme Aldea (Ponteceso) como en Xaviñas (Camariñas). Entre ambos incendios se superan las 110 hectáreas arrasadas: más de 50 en Camariñas y 60 en Corme.

Fuego en la A-52. | Anxo Gutiérrez

Hasta Corme se desplazaron «7 técnicos, 16 agentes, 20 brigadas, 16 motobombas, 4 palas y 3 unidades técnicas de apoyo». Además, el viento del nordeste que el martes dificultó las labores de extinción aéreas, dio una tregua, permitiendo su incorporación a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Para la parroquia de Xaviñas, se enviaron «3 técnicos, 13 agentes, 14 brigadas, 11 motobombas, 2 palas y 4 helicópteros», así como efectivos de la UME.

«Hoy está siendo una tarde mucho más tranquila, solo tuvimos que apagar algún conato que quedaba y refrescar la tierra», explicó aliviado el alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato. En Corme Aldea, aún con los incendios activos, los vecinos poco a poco vuelven a sus casas. Sonreían como podían mientras barrían la ceniza que se pudo colar en las habitaciones, o recogían la ropa que quedó tendida cuando marcharon. Así los vio su alcalde, que se unió a los dispositivos de extinción de fuegos forestales, a la UME y a las brigadas autonómicas en los trabajos de el día después. «Por suerte no afectó a ninguna persona, animal ni propiedad», aseguró. La tarde de este miércoles consistió en la vuelta a la normalidad «de una aldea pequeña, de gente mayor», cuyos vecinos fueron «esenciales» para apagar las llamas. «Hoy había que enfriar la tierra, por lo que no fue necesario que trajeran otra vez las cisternas con agua del mar, aunque muchos se ofrecieron», indicó el alcalde. Los demás incendios en Ponteceso —en Brantuas y A Graña— ya están controlados.

Fuego en As Neves y Salceda

El municipio pontevedrés de As Neves fue otro de los afectados por los incendios forestales. Este se inició ayer a primera hora de la tarde, afectando a 50 hectáreas, o que obligó a decretar la Situación 2 ante la proximidad de las viviendas del núcleo de Abelleira de Batalláns. Ante esta situación se ha movilizado la Unidad Militar de Emergencias (UME) que se trasladó desde Ponteceso para participar en las labores de extinción.

El fuego provocó retenciones en la A-52 a su paso por la localidad, ya que tuvieron que ser cortados los dos carriles más próximos al monte obligando a los coches a circular por los carriles centrales de uno y otro sentido.

El alcalde nevense, José Manuel Alfonso, calificó de «muy crítica» la situación «con dos frentes que amenazan casas en los lugares de A Abelleira y Portela» y manifestó que el viento dificultada las labores de extinción. Pese a la situación, a la hora de cierre de esta edición, no había sido necesario desalojar a los vecinos, a los que se les pidió que permaneciesen en sus casas extremando precauciones.

Según detalló la Consellería do Medio Rural, se movilizaron, hasta el momento, 1 técnico, 7 agentes, 8 brigadas, 8 motobombas, 2 palas, 6 helicóptero y 3 aviones.

Además, a las 16.17 horas se inició un incendio en Salceda de Caselas (Pontevedra), parroquia de A Picoña, que debido al viento y al calor alcanzó grandes proporciones a la pocas horas, dirigiéndose a zonas de Ponteareas, si bien a última hora de ayer no había llegado a este municipio. Según las últimas estimaciones provisionales, este incendio afecta alrededor de 80 hectáreas. Para su extinción se movilizaron hasta ahora 2 técnicos, 6 agentes, 10 brigadas, 4 motobombas, 2 palas, 3 helicópteros y 2 aviones. El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, se trasladó ayer a las zonas afectadas e indicó que el Ejecutivo central ha puesto todos los recursos a disposición de Galicia para hacer frente a estos incendios forestales. El objetivo, declaró el subdelegado, es «proteger a las personas y a los núcleos de población que puedan estar en peligro».