«Tendremos menos agua porque la lluvia será concentrada en el tiempo»

En el futuro Galicia tendrá menos agua, una consecuencia directa del cambio climático y el aumento de las temperaturas, pero esto no quiere decir que vaya a llover menos. Así lo explica el profesor de la Universidade de Santiago (USC) Jorge Dafonte Dafonte, del departamento de Ingeniería Forestal del Campus de Lugo, que destaca el papel que tendrán las precipitaciones en los recursos hídricos de la comunidad. «Tendremos menos recursos hídricos», sí, pero no será por la falta de lluvia, explica, sino por su acumulación en períodos concretos de tiempo.

«No se espera que la precipitación media varíe mucho», indica Dafonte, sino que «caiga en menos días, concentrada en períodos de tiempo muy pequeños». «Esto provoca que el clima tienda a mediterraneizarse», y «que los embalses no sean capaces de recoger todo el agua», obligándolos a abrir las compuertas. Según lo que dicen los modelos — que «como todo, son tendencias y son muy discutibles», puntualiza—, las precipitaciones tenderán a acumularse en invierno y otoño, mientras que «la primavera y el verano serán más secos»; y también se espera que haya «mayor variabilidad interanual», con unos años muy húmedos y otros muy secos.

A esto, además, hay que sumar el impacto que tienen la orografía y el viento en las precipitaciones, que generan diferencias importantes incluso dentro de un mismo territorio. Sin ir más lejos, «en Galicia estamos viendo, ahora mismo, las diferencias de temperatura que hay entre la zona norte y sur», que pueden ir desde los 21ºC de máxima a los 42ºC, una consecuencia directa de «los vientos de componente norte», que afectan a la franja norte de la comunidad.

Este fenómeno, continúa, aplica también a las precipitaciones. «Cuando el viento viene del norte, choca contra las montañas del norte de las provincias de A Coruña y Lugo. Al subir esa masa de aire, enfría y produce precipitaciones en la zona», explica. Algo que ocurre también en las Rías Baixas y en zonas como la de Fornelos de Montes, en estos casos por los vientos del suroeste. Por lo tanto, concluye, es un aspecto «muy complejo».

Más sencillo de analizar es el papel que tendrán las altas temperaturas y la radiación solar en el descenso de los recursos hídricos. «Con el aumento de la temperatura, hay más evapotranspiración, que es la pérdida de agua por evaporación y transpiración, por lo que, al final, hay menos agua», explica, y la tendencia es que cada vez sean más elevadas.

«No es alarmante»

En todo caso, actualmente, puntualiza este docente especializado en ámbitos como la planificación hidrológica o la gestión de los recursos hídricos, «las cifras no son alarmantes». Atendiendo a la reserva total de los embalses gallegos de uso consultivo —aquellos destinados a abastecimiento y regadío— todas las cuencas hidrográficas tienen una ocupación superior al 80%, que para Dafonte es una cifra «relativamente alta», si bien es cierto que en verano, especialmente en los municipios turísticos, «el consumo se incrementa bastante».

De hecho, según el índice de sequía, indica, una de las zonas más secas de lo normal es la de la cuenca Galicia-Costa —que incluye todos los ríos que desembocan en el litoral, desde Lugo hasta Oia—, y tiene una reserva del 83,5%, que es acorde a la media de los últimos diez años (83,4%). En la del Cantábrico Occidental, está en un 84,8% (la media de la última década es de 87,2%), y en la de Miño-Sil, en un 91,2% (frente una media de 69,7%).

Por lo tanto, aunque «siempre puede haber problemas puntuales, sobre todo en poblaciones que se alimentan de manantiales» y «aguas subterráneas» que pueden agotarse, no deberían darse en los grandes núcleos urbanos, que en su mayoría «son los que se abastecen de los embalses» —aunque no todos, puntualiza, como Ourense, que capta agua Miño; o Pontevedra, del Lérez—.

De este modo, hoy en día, las cifras no son «preocupantes», insiste este docente, si bien el escenario puede cambiar a lo largo de las próximas semanas. Eso sí, Dafonte avanza que «los peores meses, en principio, suelen ser septiembre y octubre, porque aunque pueda haber más precipitaciones, los caudales de los ríos todavía no se recuperan».