La Xunta pide una reunión con Puente por la gestión de la AP-9

La Xunta volvió a solicitar ayer una reunión de trabajo con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para abordar la gestión de la Autopista del Atlántico (AP-9), tras el dictamen de la Comisión Europea, que recientemente consideró que las prórrogas vulneran la normativa de la Unión Europea en materia de contratación. Según explicaron desde la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras en un comunicado, se trata de la quinta solicitud de reunión que el Gobierno gallego hace en el último año, hasta ahora sin respuesta.