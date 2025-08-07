La Xunta reúne al Comité de Seca por el bajo caudal de los ríos

Preocupada por el bajo caudal de los ríos, la Xunta convocó ayer una reunión de la Oficina Técnica de Seca para analizar cada una de las unidades territoriales en las que se divide la demarcación hidrográfica Galicia-Costa, de competencia autonómica. En el encuentro, previsto para esta mañana, se tomarán las decisiones oportunas acorde al Plan de Seca, tal y como informaron fuentes de la Consellería de Medio Ambiente.

Esta decisión llega después de varias semanas de calor intenso y alta evaporación, lo que ha provocado que los caudales de los ríos gallegos arrojen datos relativamente bajos. Es distinta la situación en los embalses de la comunidad, que, según informan las mismas fuentes, todavía tienen las reservas de agua altas, y tanto en la demarcación Galicia-Costa como en el resto de cuencas están por encima del 80 por ciento de su capacidad.

Entre los tres más bajos

Por otro lado, el Ayuntamiento de Pontevedra, que se abastece del Lérez, pidió ayer a Ence que deje de captar agua del río, que se encuentra por debajo de su caudal ecológico. Se trata, de hecho, de uno de los tres caudales más bajos de los últimos 15 años, lo que afecta «gravemente» a la biodiversidad y pone en riesgo el abastecimiento para la población.

Este aviso llega tras conocerse la previsión meteorológica para este mes de agosto, que apunta a que no lloverá en los próximos 15 días. La situación, explicaron ayer desde el Consistorio, es comparable o incluso peor que la crisis hídrica de 2022, cuando Ence cerró su captación del Lérez.

En todo caso, el concejal responsable de Ciclo da Auga, Xaquín Moreda, hizo un llamamiento a la tranquilidad, explicando que el depósito de Pontillón do Castro está al 94,17 % de su capacidad, lo que podría garantizar «más o menos un mes de abastecimiento».