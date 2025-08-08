Galicia lucha contra más de diez fuegos, pero la mayoría ya están bajo control

Los equipos de extinción de la Xunta siguen trabajando a pleno rendimiento, pero tienen ya bajo control o estabilizados la mayoría de los incendios declarados en Galicia. Tras desactivarse la alerta por cercanía de las llamas a núcleos poblados en Salceda de Caselas, As Neves y Camariñas, al cierre de esta edición solo quedaba un fuego activo, en A Fonsagrada, parroquia de Monteseiro, mientras que en los ocho restantes las brigadas y medios aéreos habían conseguido ponerles coto.

En A Costa da Morte, que sufrió esta semana el embate de los incendios, aún se luchaba ayer contra el fuego de Camariñas, aunque ya se desactivó la alerta 2 y se logró contolar tras arder 50 hectáreas.

Mientras en Ponteceso, otra localidad fuertemente castigada por las llamas, quedan dos fuegos: el registrado en la parroquia de Brantuas seguía bajo control tras arder 200 hectáreas. Y el de Corme Aldea también está controlado con 60 hectáreas afectadas, aunque ayer apareció otro foco en este núcleo que obligó a cortar la carretera de acceso. Estabilizado está también el fuego declarado en As Pontes, con 20 hectáreas calcinadas. Y continua ardiendo una semana después en Vilardevós, aunque está bajo control.

Y a última hora de ayer al menos dos helicópteros se despazaron a Forcarei a un fuego con dos focos activos, aunque al cierre de esta edición se desconocía todavía la superficie afectada.

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, explicó que los incendios de As Neves y Salceda de Caselas, en Pontevedra, y A Fonsagrada, en Lugo, van a «mejor», tras una semana «compleja».

En A Fonsagrada, en la parroquia de Monteseiro, continuaba ayer activo un fuego que se inició el pasado martes y ya lleva arrasadas 120 hectáreas. Otro incendio registrado en este municipio lucense, en la parroquia de Cereixido, quedó estabilizado en la mañana de ayer con un balance de 20 hectáreas quemadas.