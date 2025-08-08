Dos fiestas gastronómicas en Galicia que debes visitar este fin de semana: te harán la boca agua

Agosto es mes de calor y de playa, mes de fiestas y de disfrutar, pero también es mes de comer y hacerlo bien y a lo grande. Por eso, durante el verano no hay lugar de Galicia, por pequeño que sea, que no disfrute con variadas y deliciosas citas gastronómicas.

Sin ir más lejos, el pasado fin de semana, primero de agosto, llegó cargado de fiestas que tienen la gastronomía por bandera. La Festa do Albariño en Cambados, la Festa do Pemento en Padrón, la Festa do Mexillón en Rianxo o la Festa do Chourizo en Vedra reunieron el pasado fin de semana a miles de visitantes para probar algunos de las recetas típicas de cada localidad.

Festa do Pemento en Herbón el pasado fin de semana / Cedida

Cada día que pasa son menos citas las que quedan en el calendario por disfrutar pero, sin embargo, aún quedan opciones y no pocas. Las celebraciones no darán tregua, especialmente este fin de semana, cuando, aunque habrá celebraciones por toda la comunidad, hay dos que están marcadas en rojo en los calendarios de los amantes de la gastronomía.

Se trata de la Festa do Pulpo do Carballiño y de la Festa do Mexillón e do Berberecho en Vilanova de Arousa, dos espacios espacios donde cada año se reúnen miles de visitantes porque, a pesar del calor que golpea a Galicia estos días, no se puede no ir a degustar algunos de los emblemas de nuestra gastronomía.

Festa do pulpo do Carballiño

El plato fuerte de este fin de semana, como era de esperar, es el pulpo y estará en O Carballiño. Declarada de Interés Turístico Internacional, la Festa do Pulpo es una de las citas gastronómicas de referencia en la comunidad.

Con más de 50 años de historia, esta multitudinaria celebración recorre la historia y las tradiciones del pueblo ourensano y hace honor al oficio de pulpeiro.

La Festa do Pulpo tendrá lugar este domingo 10 de agosto en el parque municipal, aunque estos últimos días vecinos y visitantes pudieron disfrutar de un gran aperitivo. El martes 5 de agosto, O Carballiño volvió a batir su propio récord y elaboró la tapa más grande del mundo: con 600 kilos de pulpo. Sin duda, si quieres probar el mejor pulpo de Galicia debes ir este domingo a O Carballiño.

Festa do Mexillón e do Berberecho en Vilanova de Arousa

También son protagonistas los productos del mar en la otra gran cita de este fin de semana. Se trata de la Festa do Mexillón e do Berberecho, que tendrá lugar desde este jueves 7 al domingo 10 en Vilanova de Arousa.

Los protagonistas de la fiesta serán, como era de esperar, el mejillón y el berberecho en sus infinitas formas. Al vapor, en salsa, en empanada... podrán degustarse bajo una carpa instalada en Xardín Umbrío. Una gran oportunidad para degustar los productos estrella de la ría que no debes perderte.