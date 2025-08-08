Muere una joven en Xermade tras chocar con su coche contra un camión

Se trata de la cuarta víctima mortal en las carreteras del municipio lucense en lo que va de año

El helicóptero del 061 canceló su vuelo, una vez se confirmó la muerte de la joven

El helicóptero del 061 canceló su vuelo, una vez se confirmó la muerte de la joven / Agostime / EP

EFE

Una joven perdió la vida este viernes, tras una colisión entre un camión y el turismo que conducía en el municipio lucense de Xermade.

Según información del 112 Galicia, el accidente se produjo pasadas las 11:00 horas en la LU-540, a su paso por la parroquia de Roupar, en Xermade.

Se trata del cuarto accidente mortal registrado en las carreteras del municipio xermadés en lo que va de año, tres de los sucesos en la misma vía.

En este caso, fue un particular quien llamó a la central de emergencias para avisar del accidente, señalando que se trataba de una colisión entre un turismo y un camión con posibles atrapados.

Desde Urxencias Sanitarias de Galicia-061 se desplazó el helicóptero medicalizado con base en Santiago aunque el servicio fue anulado al poco tiempo, ya que de forma casi inmediata se confirmó el fallecimiento de la ocupante del turismo.

Los Bomberos de Vilalba procedieron a la liberación de la víctima, que estaba atrapada en el interior del turismo, y no hubo más personas heridas ni afectadas en este accidente, al que también acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y los voluntarios de Protección Civil de Xermade.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un detenido en relación a una agresión sexual en Ferrol a una joven que fue acorralada por varios hombres
  2. El 'Caribe Gallego' está a solo una hora de A Coruña: 'poco conocida' y con un paseo marítimo que merece la pena recorrer
  3. El fuego cerca Ponteceso y obliga a desalojar Corme Aldea
  4. Inditex refuerza su área fiscal con el fichaje de Pablo Meijide Doval, delegado de la Agencia Tributaria en Vigo
  5. La joven de Ferrol que denunció una agresión sexual declara que fue una invención
  6. Alarma en Bergantiños y A Costa da Morte por los incendios: a Corme se suman Camariñas y Muxía
  7. Activos tres incendios forestales en Ponteceso que alcanzan ya las 350 hectáreas calcinadas
  8. Continúan activos los incendios en Camariñas y Ponteceso que afectan a unas 110 hectáreas

Muere una joven en Xermade tras chocar con su coche contra un camión

Muere una joven en Xermade tras chocar con su coche contra un camión

Cae una red que estafó casi 8 millones de euros a pequeños inversores con falsos negocios en A Coruña y Madrid

Cae una red que estafó casi 8 millones de euros a pequeños inversores con falsos negocios en A Coruña y Madrid

El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a 30 minutos de A Coruña

El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a 30 minutos de A Coruña

Dos fiestas gastronómicas en Galicia que debes visitar este fin de semana: te harán la boca agua

Dos fiestas gastronómicas en Galicia que debes visitar este fin de semana: te harán la boca agua

El pueblo donde mejor se come de Galicia: un tesoro "infravalorado" en plena Ribeira Sacra

El pueblo donde mejor se come de Galicia: un tesoro "infravalorado" en plena Ribeira Sacra

La Xunta emite 127 autorizaciones en su primer mes con competencias en costas

La Xunta emite 127 autorizaciones en su primer mes con competencias en costas

La Xunta aumentará a 26 ayuntamientos el pago del autobús con el teléfono móvil

La Xunta aumentará a 26 ayuntamientos el pago del autobús con el teléfono móvil

Galicia es la segunda comunidad que atrae más extranjeros: 57 cada día

Galicia es la segunda comunidad que atrae más extranjeros: 57 cada día
Tracking Pixel Contents