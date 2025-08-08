Muere una joven en Xermade tras chocar con su coche contra un camión

Una joven perdió la vida este viernes, tras una colisión entre un camión y el turismo que conducía en el municipio lucense de Xermade.

Según información del 112 Galicia, el accidente se produjo pasadas las 11:00 horas en la LU-540, a su paso por la parroquia de Roupar, en Xermade.

Se trata del cuarto accidente mortal registrado en las carreteras del municipio xermadés en lo que va de año, tres de los sucesos en la misma vía.

En este caso, fue un particular quien llamó a la central de emergencias para avisar del accidente, señalando que se trataba de una colisión entre un turismo y un camión con posibles atrapados.

Desde Urxencias Sanitarias de Galicia-061 se desplazó el helicóptero medicalizado con base en Santiago aunque el servicio fue anulado al poco tiempo, ya que de forma casi inmediata se confirmó el fallecimiento de la ocupante del turismo.

Los Bomberos de Vilalba procedieron a la liberación de la víctima, que estaba atrapada en el interior del turismo, y no hubo más personas heridas ni afectadas en este accidente, al que también acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y los voluntarios de Protección Civil de Xermade.