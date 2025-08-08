La Xunta insta a 19 concellos de A Coruña y Pontevedra a reducir el consumo de agua

A pesar de que no se advierte una situación de sequía prolongada en ninguna de las cuencas de la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa, desde ayer 19 municipios de A Coruña y Pontevedra están en situación de prealerta por escasez de agua. A mayores, se aprobó la aplicación de medidas equivalentes a un escenario de prealerta en Baiona, donde también se han hecho recomendaciones para minimizar el consumo de agua no esencial, como regar o llenar piscinas.

Concretamente, son dos los sistemas declarados en prealerta por el bajo caudal de sus ríos, provocado fundamentalmente por la falta de precipitaciones y las temperaturas elevadas. Se trata de la cuenca del río Lérez —que abastece a Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, Marín, Meaño, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra y Sanxenxo— y la del río Grande —afectando a Cabana de Bergantiños, Camariñas, Laxe, Muxía, Vimianzo y Zas—. Asimismo, se acordó aplicar las mismas medidas en el subsistema de Baiona, aunque sin llegar a declarar la prealerta, perteneciente la unidad territorial del río Verdugo que suministra al municipio.

En estos municipios la Xunta ha pedido a la población que realice un consumo más responsable, evitando las actividades que más agua gastan, como llenar piscinas o regar con agua potable. Además, piden que se tengan presentes las buenas prácticas, cerrando el grifo cuando no se usa, usando las funciones eco de los electrodomésticos o duchándose en vez de bañarse. También se pidió a los concellos que minimicen el consumo de agua no esencial, como baldear las calles, regar parques y jardines o las duchas de agua potable en las playas. Los alcaldes de los municipios afectados ya fueron avisados y, además, la Xunta les ha pedido su implicación para establecer las medidas que consideren apropiadas en el marco de sus competencias, como ya se ha hecho en otros lugares de la comunidad.

«Los estudios se irán actualizando día a día», explicó al respecto la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ante las preguntas de los medios, indicando que en el resto de Galicia la situación evoluciona «con normalidad». En todo caso, «esto no quiere decir que no traslademos un mensaje de prudencia a la ciudadanía. Primero, porque aumentamos mucho la población y el consumo [de agua] es mayor; y, en segundo lugar, porque por ahora no va a llover», aseveró.

A mayores, la activación de la prealerta implica la realización de un seguimiento intensivo de la situación meteorológica, los caudales de los ríos y los embalses de la demarcación hidrográfica. Cabe destacar que esta declaración no es equivalente a una alerta por sequía, sino que se activa a modo preventivo cuando los valores de los caudales se sitúan por debajo de las medias históricas. La alerta, en cambio, se activaría cuando fuese necesario poner en marcha medidas de conservación, con la aplicación de las medidas de ahorro pertinente; y, finalmente, la emergencia se declararía si fuese ineludible la aplicación de medidas extraordinarias.

En este caso, la Oficina Técnica da Seca tomó esta decisión a pesar de «no advertirse una situación de sequía prolongada en ninguna de las cuencas de la demarcación hidrográfica Galicia-Costa», señalando que, además, en el caso de los embalses de abastecimiento, la ocupación está en el 84%, en línea con la media de la última década (86%) y un 7,19% menos que el año pasado por estas fechas.

Por otro lado, el Concello de Pontevedra continúa poniendo la pelota en el tejado de Ence. Si el martes pedía a la pastera que dejase de captar agua del Lérez, ayer el Gobierno local dio un paso más y señaló a la empresa como responsable de la «preocupante» situación del río. El motivo, explicó alcaldesa accidental de la ciudad, la nacionalista Eva Vilaverde, es que después de que se solicitase a la Xunta que ordenase a Ence dejar de abastecerse del río, «sorprendentemente, por obra y gracia del Espíritu Santo [...] a media tarde empezó a subir el caudal».

Condenó así que el caudal del Lérez dependa de una empresa privada, aseverando que, pese a desconocer los datos oficiales, la estimación es que Ence «consume más del doble que todo el sistema de captación de Pontevedra», que también abastece a Poio, Marín, Sanxenxo, Bueu y al polígono de A Reigosa, en Ponte Caldelas. De este modo, celebró la declaración de la prealerta, si bien lamentó que llegase «una semana tarde».

