Más de una decena de concellos toman ya medidas para ahorrar agua

La Xunta declaró el jueves la prealerta por sequía en 19 concellos y aconsejó también a Baiona que racionalizará el uso de agua, pero al margen de estas instrucciones por parte de la Administración autonómica más de una decena de ayuntamientos están ya adoptando medidas para anticiparse a un posible escenario de escasez de este recurso.

Así, Vigo ya prohíbe baldeos, duchas de playa, lavado de coches y llenado de piscinas ante la bajada del embalse de Eirás. También en Bueu cierran a partir del lunes las duchas de playa.

En Santiago el nivel del río Tambre está un 2,56 por ciento más bajo que el verano pasado, de ahí que el Concello recomiende a los vecinos adoptar medidas para ahorrar el uso del agua y no llenar piscinas particulares.

También en A Coruña los ayuntamientos de Bergondo, Sada y Oleiros advierten de problemas de abastecimiento de agua, aunque aclaran que no se debe a la falta de agua sino a la infraestructura de suministro que no es capaz de reponer todo el agua que se consume.

En la provincia de Lugo hay concellos como Foz y Boiro que están empezando a sancionar por usos fraudulentos del agua y acometidas no autorizadas. Mientras, en Vilalba hay ya viviendas con problemas de suministro y en Guitiriz no se pueden regar jardines, ni lavar coches ni llenar piscinas.

En todo caso, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, advirtió ayer que Galicia no está en alerta de sequía, sino en «prealerta» y pidió la colaboración de los residentes en Galicia y los turistas para que la situación no se agrave. Así explicó que Galicia vive «una ola de calor importante», con alerta roja prevista el domingo en zonas de Ourense por temperaturas que «superarán los 42 grados», mientras que en Pontevedra también se mantiene el anticiclón y no se prevén borrascas, por lo que ha abogado por «ser previsores».