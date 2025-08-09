Galicia suma 5 millones de usuarios de autobús en junio
Los usuarios de transporte urbano gallego crecen un 7,8% en el primer semestre
REDACCIÓN
El número de viajeros de transporte urbano gallego alcanzó los 5,77 millones de personas en junio, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto significa un incremento de casi el 10% con respecto al mismo mes de 2024. Además, en lo que va de año, los usuarios de bus urbano en Galicia subieron un 7,8%, en comparación al primer semestre de 2024.
A nivel nacional, más de 185 millones de personas optaron por el bus urbano en junio, un 9,9% más que en el sexto mes de 2024 y creciendo un 4,7% en lo que va de año. Entre otras cifras, el transporte ferroviario de alta velocidad fue utilizado en junio por más de 4 millones de viajeros, lo que supone un incremento del 14,3% respecto al mismo mes del año anterior, siempre según datos del INE.
En junio, el total del transporte público registró un repunte interanual del 7,2%, hasta superar los 500,9 millones de usuarios, manteniéndose así en tasas positivas por segundo mes consecutivo después del ascenso experimentado en mayo (+3,4%).
En total, más de 147,9 millones de pasajeros utilizaron el transporte interurbano en junio. Por tipo de transporte, se registraron crecimientos en el transporte por ferrocarril (+12,1%), autobús (+8,6%) y aéreo (+0,2%). En cambio, el transporte el marítimo bajó un 4,7% interanual en junio.
