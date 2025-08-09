Un incendio en Chandrexa quema ya 200 hectáreas y amenaza O Invernadoiro

Un incendio forestal registrado ayer cerca de las cuatro de la tarde en Chandrexa de Queixa arraosó en pocas horas un total de 200 hectáreas. Las llamas afectan a la parroquia de Requeixo y amenazan el Parque Natural de O Invernadoiro aunque al cierre de esta edición, según la Consellería de Medio Rural, no había entrado en zona protegida. En la zona se desplegaron siete helicópteros, ocho aviones, 51 motobombas y 47 brigadas, entre ellas una procedente de León y otra de Asturias.

En Galicia se contabilizaban en total en la jornada de ayer cinco incendios de más de 20 hectáreas, pero solo dos seguirían activos y el resto estaban controlados.

Además del incendio de Chandrexa de Queixa, todavía seguía fuera de control el fuego registrado el pasado martes en A Fonsagrada, en Monteseiro, que continúa activo con una superficie afectada de 120 hectáreas.

Los equipos de extinción sofocaron ayer un total de cinco incendios, entre ellos lograron apagar al fin las llamas del gran fuego forestal declarado en Vilardevós que, tras una semana ardiendo, calcinó 578 hectáreas, de las cuales 59 corresponden a monte arbolado y el resto a superficie rasa.

También se sofocaron los fuegos de As Pontes (20 hectáreas) y el de Salceda de Caselas, donde las llamas llegaron a amenazar núcleos poblados. En este concello pontevedrés ardieron en total 91 hectáreas. Y ya no hay llama tampoco en el foco registrado en As Neves, en San Pedro de Batalláns, que deja otras 90 hectáreas calcinadas.

En Lugo también quedó apagado un incendio en el municipio de A Fonsagrada, parroquia de Cereixido, con una afectación de30 hectáreas.

Y en A Coruña quedan tres fuegos, todos ellos bajo control, según Medio Rural. El de Camariñas afectó a unas 50 hectáreas, mientras en Ponteceso los medios de extinción siguen trabajando en dos parroquias: en Corme Aldea donde se calcinaron 60 hectáreas y en Brantuas, con 200 hectáreas.

Y mientras Galicia arde, las fuerzas de seguridad buscan a los culpables. Agentes del Grupo de Investigación de Incendios de la Policía Nacional en Ourense detuvieron ayer al sospechoso de provocar un incendio forestal registrado durante la anterior semana en el municipio ourensano de Celanova, en el marco de una investigación en curso. Tras su detención, fue puesto en libertad en sede policial y, próximamente, será llamado a declarar.

Las diligencias relacionan a este individuo, que lleva meses bajo vigilancia, con la autoría de otros 20 fuegos intencionados, producidos entre 2024 y 2025. El último se registró en la parroquia de Amoroce el 31 de julio y afectó una superficie de 0,1 hectáreas. El fuego se originó de forma intencionada, con tres focos, presuntamente por una persona a la que en el momento de su detención le fueron intervenidos varios mecheros y papel.