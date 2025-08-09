Muere una joven tras chocar con su coche contra un camión en Xermade

Una joven perdió ayer la vida, tras una colisión entre un camión y el turismo que conducía en el municipio lucense de Xermade. Según informó el 112 Galicia, el accidente se produjo pasadas las 1.00 horas en la LU-540, a su paso por la parroquia de Roupar. Se trata del cuarto accidente mortal registrado en las carreteras de esta localidad en lo que va de año, tres de los sucesos en la misma vía.

Fue un particular quien llamó a la central de emergencias para avisar del accidente, señalando que se trataba de una colisión entre un turismo y un camión con posibles atrapados. Desde Urxencias Sanitarias de Galicia-061 se desplazó el helicóptero medicalizado con base en Santiago aunque el servicio fue anulado al poco tiempo, ya que de forma casi inmediata se confirmó el fallecimiento de la ocupante del turismo, de 23 años.

Por otra parte, el conductor de un camión resultó herido este viernes tras sufrir una salida de vía y acabar cayendo a un riachuelo pequeño del municipio lucense de Lourenzá.