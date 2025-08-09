El precio de la leche vuelve a bajar y Galicia sigue a la cola

El precio que se paga a ganaderos gallegos por la leche de sus granjas volvió a bajar en el mes de junio y Galicia continúa a la cola de la España peninsular a pesar de ser una de las grandes productoras del país. Concretamente, el precio del litro de leche ha pasado de los 48,8 céntimos que se pagaban en mayo a 48,4 en junio — 0,4 menos—.

Según los datos publicados ayer por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, actualmente en la comunidad se paga el litro de leche 1,2 céntimos por debajo de la media nacional, de 49,6 céntimos. De hecho, los 48,4 céntimos se quedan lejos de los precios de otras comunidades del norte, como los 52,9 céntimos de País Vasco o los 51,7 céntimos de Asturias. Por otro lado, en Galicia también han bajado los productores con entregas, situándose en los 5.105. Esto es, 130 menos que en el pasado mes de mayo.

Las toneladas entregadas en junio se recortaron a 258.114, unas 13.000 menos que el mes anterior. La producción gallega supone el 41% del total del país, principal comunidad láctea.