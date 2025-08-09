Profes creativos y con ‘recursos’

Los profesores tienen algo de detectives, porque una de sus tareas es dar con los recursos didácticos que mejor puedan contribuir al aprendizaje del alumnado. No todo está en los libros, sobre todo en la era de la digitalización, y Galicia dispone de un repositorio de contenidos educativos que incluye las aportaciones de los docentes que van más allá: no solo localizan material puesto al día que pueda resultar atractivo para sus estudiantes, sino que lo confeccionan y lo hacen de tal manera que cualquiera de sus compañeros puede utilizarlo e incluso personalizarlo. Una de las herramientas que tienen a su disposición, impulsada por la Consellería de Educación, es cREAgal, que ya cuenta con 61 recursos digitales publicados, aunque la Xunta espera que en los próximos tres años y medio se puedan incorporar, al menos, otros 147 nuevos.

De hecho, ese es el número de contenidos que la Xunta quiere auditar hasta 2028. Así figura en el anuncio de contratación, por cerca de 90.000 euros, de una empresa para que asuma servicios especializados de cara a la «revisión de la calidad» de los recursos educativos abiertos (REA) «elaborados por grupos docentes antes de su publicación» en el marco del proyecto cREAgal.

La empresa que se encargue de la «supervisión» tendrá que comprobar la autoría y atribuciones de los archivos multimedia de los materiales confeccionados por el profesorado. Es decir, debe asegurarse de que todos los elementos gráficos y audiovisuales utilizados cumplen con los derechos de uso y con las licencias, además de los estándares de calidad establecidos para la iniciativa. Aparte, deberá probar las propuestas para asegurarse de que funcionan correctamente.

El repositorio cREAgal, que Educación concibió en 2023 con vistas a elaborar «recursos educativos gratuitos abiertos adaptados a los currículos gallegos, flexibles e inclusivos, que pueden emplearse voluntariamente en las aulas digitales de todos los centros de Educación Primaria y ESO», cuenta en la actualidad con 61 contenidos.

En general, se trata de lo que los docentes denominan «situaciones de aprendizaje», que, en consonancia con la enseñanza por competencias que consagra la nueva ley educativa, busca que el alumnado aplique conocimientos a través de una serie de actividades relacionadas con contextos conocidos. Por ejemplo, una de las difundidas en la web, destinada al alumnado de Lengua Española y Literatura de 1º de ESO, tiene como objetivos que el alumnado «reconozca la realidad plurilingüe de España como una fuente de riqueza cultural» o «profundizar» en las lenguas del Estado. Para ello, plantea planificar en grupos la excursión de fin de curso a una comunidad y elaborar un folleto sobre el destino elegido y un vídeo con la propuesta para convencer a los compañeros de elegir la alternativa escogida.

El material ya publicado por Educación contempla por ahora contenidos para 5º de Primaria y 1º de la ESO, pero el departamento que dirige Román Rodríguez indica que su intención es llegar hasta 4º de ESO porque, alega, es en los dos últimos cursos de Secundaria cuando el alumnado gallego «comienza a emplear recursos didácticos digitales con carácter general». Pensando en esa digitalización, existen materiales para trabajar las competencias digitales, en particular la privacidad y la seguridad con contraseñas más seguras o la actualización de dispositivos.

El repositorio de contenidos educativos impulsado por la Xunta, en https://recursos.edu.xunta.gal/, no solo incluye materiales realizados con el editor eXeLearning (los de cREAgal). La mediateca llega a 4.583 referencias, entre ellas 2.341 recursos musicales.

Suscríbete para seguir leyendo