El teléfono de la soledad no deseada atiende a mayores de 50 y anima a los jóvenes a llamar

Tras casi dos semanas operativo, el servicio telefónico de atención a la soledad no deseada, impulsado por la Xunta con la colaboración de Cruz Roja, hace un balance positivo. Las personas involucradas en el proyecto, como explica Rebeca Vázquez Fente, parte del equipo técnico que desarrolló la iniciativa, celebran el buen recibimiento entre los usuarios, que, por ahora, son mayores de 50 años. En todo caso, reitera que el proyecto es transversal y está disponible para toda la ciudadanía ya que, recuerda, la soledad no deseada es una lacra que no discrimina por edades y afecta por igual a jóvenes y mayores.

La soledad, explica Vázquez, se convierte en un problema cuando hay aislamiento social y la persona deja de sentir conexión con su grupo de iguales. Además, conlleva riesgos para la salud en cualquier grupo de edad. En los más mayores, se sabe que acelera los procesos de deterioro cognitivo, y en los más jóvenes puede derivar en problemas de salud mental como la depresión. «En Cruz Roja sabemos que hay un importante porcentaje de personas jóvenes que se sienten solas», indica, siendo «incluso más difícil» para ellos dar el paso para pedir ayuda.

De hecho, según el Barómetro de la soledad no deseada en Galicia de 2024 realizado por la Fundación ONCE, este fenómeno social está especialmente extendido entre la juventud gallega. La prevalencia es elevada en el grupo de edad de los 18 a los 34 años, en el que un 35,5% afirmaron sentirse solos, frente al 29,5% de la media nacional. También es mayor la tasa gallega en el grupo de 55 años o más, donde la soledad no deseada afecta al 19,9% de las personas que participaron en el estudio, frente al 15,7% de España. Ocurre lo contrario, en cambio, en las personas adultas de entre 35 y 54 años: en Galicia, el 12% dice sentirse sola, casi 5 puntos por debajo de la media (19,2%). Relacionarse a través de redes sociales y socializar en el mundo virtual, sin hacerlo de forma presencial, son algunas de las cuestiones que hacen que los jóvenes «desconecten» de la vida real y sean más propensos a sentirse solos, explica Vázquez. «Nos atraviesa un poco a todos. Le puede pasar a cualquiera», asegura.

En todo caso, por ahora, la mayoría de personas que han llamado al teléfono 900 830 831 tienen más de 50 años. Generalmente, gente mayor que vive sola, que en Galicia son la mayoría: según los datos del Instituto Galego de Estatística de 2023, el 50,73% de los hogares compuestos por personas mayores de 65 años son unipersonales, un porcentaje que en la población general desciende hasta el 23,78%. Normalmente, explica Fente, aunque tengan hijos no mantienen una relación suficiente, y lo que buscan es hablar. En muchas ocasiones también tienen problemas de movilidad, que hace que relacionarse sea todavía más difícil.

Todo esto se detecta en la llamada inicial, que siempre deben hacer los usuarios de forma voluntaria —aunque ya han tenido casos de personas que llaman interesándose por el servicio para un conocido—. Este primer contacto es la «puerta de entrada» al proyecto, explica esta trabajadora de Cruz Roja, y a partir de entonces empieza un procedimiento extenso que, en última instancia, busca aportar soluciones.

El siguiente paso consiste en una entrevista para obtener información relevante desde el punto de vista psicológico, que se hace a través de un cuestionario con evidencia científica. Después, se hace un seguimiento periódico y se establece un itinerario para cada usuario, aunque por ahora aún no han llegado a ese punto. Cada persona, explica, tiene necesidades distintas, por lo que puede ir desde actividades sociales o lúdicas a orientación o ayuda para localizar otro tipo de recursos.

Suscríbete para seguir leyendo