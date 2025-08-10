Este bosque gallego repleto de castaños y robles culmina en una de las cascadas más bonitas de Galicia: a 1 hora de A Coruña

Cuenta con rutas de senderismo para recorrerlo entero y disfrutar de todo su entorno natural

Galicia es el destino turístico de moda en este momento. Nuestras playas y nuestro agradable clima veraniego se ha convertido en todo un descubrimiento para muchos visitantes que ahora no dudan en regresar cada año.

La mayoría de ellos se dirigen a nuestras costas, y con razón, pues contamos con algunas de las mejores playas del planeta y nuestras rías son rincones difíciles de superar si buscas tranquilidad. Sin embargo, eso no quiere decir que nuestros montes no tengan su encanto, que lo tienen y mucho.

Es el caso de, por ejemplo, de la Serra do Careón, en el municipio de Toques, en A Coruña. Este espacio natural protegido bajo la figura de Red Natura 2000 por su alto valor alberga bosques llenos de castaños y robles y culmina su belleza con la fervenza de Brañas.

La fervenza de Brañas y el 'Muíño da Fervenza'

La fervenza de Brañas se da en el río Furelos, tiene una caída de 40 metros de altura y está escoltada por el 'Muíño da Fervenza', el cual se aprovechaba de sus aguas desde los años 70 del siglo XX. Era tan famoso que incluso usuarios de otras zonas con molinos se acercaban hasta este para corroborar la finura de su molienda.

El énclave cuenta con varias rutas de senderismo que peregrinan hacia la fervenza de Brañas y es un lugar perfecto en el que disfrutar de los montes gallegos, pues por el momento todavía pasa por debajo del radar turístico masivo.

