Los concellos disparan la inversión: 91 ya superan el medio millón en obras

Galicia arrancó este 2025 con un ritmo frenético de palas, excavadoras y grúas. En el primer semestre del año, las obra pública sacada a concurso por las administraciones en la comunidad han superado los 763 millones, de los que 210 corresponden a proyectos municipales, según el balance de la Federación Gallega de la Construcción. Este bum inversor convierte a los ayuntamientos en uno de los principales motores de la obra pública en Galicia, batiendo récord de obras licitadas pese a no estar en año electoral, lo que desmonta la tradicional correlación entre inversión pública y cita con las urnas. La tarta inversora de los concellos entre enero y junio supera en un 51% a la cocinada el mismo periodo del año pasado —entones fue de poco más de 130 millones—.

En los fogones de las arcas municipales, destacan un total de 91 ayuntamientos que en el ecuador de este 2025 han rebasado el medio millón de euros en obras sacadas a concurso, lo que evidencia su apuesta por renovar infraestructuras, mejorar equipamientos y dinamizar la economía. Suponen casi un tercio del total de ayuntamientos gallegos y un 25% más que los 73 municipios que en los primeros seis meses del año superaban la barrera del medio millón de euros en proyectos sacados a concurso. Solo esos 91 concellos capitalizan más del 80% de la inversión en obra pública del conjunto de los 313 municipios gallegos —más de 170 millones—. Ese volumen de licitación es un 70% más que estos 73 municipios gallegos que en el primer trimestre del año pasado superaban el medio millón de euros en obras.

En esa lista top de inversión municipal, figuran 40 concellos de la provincia de A Coruña, 8 de Lugo, once de Ourense y 32 de Pontevedra. El año pasado eran 31 de la provincia de A Coruña (9 menos), 13 de Lugo (cinco más), 4 de Ourense (siete menos) y 25 de Pontevedra (también siete menos). De la provincia de A Coruña, destacan el Consistorio de la ciudad herculina, con licitaciones que en seis meses superaron los 17,4 millones, seguido de Ferrol (12,7), Oleiros (7,7), Santiago (6,2) y Arteixo (6,06). A la cabeza de las inversiones de la provincia de Lugo, está la capital con 1,5 millones, seguida de Monforte con casi 1,4, los únicos concellos que están por encima de la barrera del millón de euros. En Ourense son cuatro administraciones locales las que superan el millón: Boborás (1,99), Pereiro de Aguiar (1,54), Verín (1,32), Barbadás (1,3) y San Cibrao das Viñas (1,29). Las grandes inversiones en Pontevedra, las lideran Vigo (16,5 millones), Vilagarcía (5,7), Mos (3,23), A Guarda (3,07) y Poio (3,05).

Y dentro del mapa de las grandes inversiones municipales destacan 22 concellos con obras que superan el millón de euros. Hasta once municipios coruñeses licitaron en el primer semestre del año proyectos por encima del millón de euros —A Coruña, Arteixo, Boiro, Brión, Ferrol, A Laracha, As Pontes, Santiago, Oleiros, Ordes y Tordoia—. En Ourense tan solo fueron tres —Boborás, Pereiro de Aguiar y Verín—. En Lugo, ninguno. Y en Pontevedra, ocho —Bueu, A Guarda, O Covelo, Mos, Oia, Poio, Vigo y Vilagarcía—.

Entre las megaobras licitadas en los primeros seis meses de este año, destacan la reforma del mercado de Santa Lucía, en A Coruña, por más de 10,3 millones; el proyecto Abrir Ferrol al mar, en el entorno del Arsenal, por 5,54 millones, la urbanización de Xentiña en Oleiros (4,8), la rehabilitación de la Casa de Cultura de Boiro (3,8 millones, el proyecto de Vigo Vertical con la implantación de medios mecánicos de transporte peatonal en el Paseo de Granada (3,34), la ampliación de las instalaciones y piscinas municipales de Fontecarmoa de Vilagarcía (3,18), Casa de Baños de Arteixo (2,8 millones).

Las ciudades son las que más fondos inyectan a obra pública. En los primeros seis meses de este 2025, las urbes gallegas licitaron proyectos por un importe de casi 40 millones de euros, un 30% más que los 30,3 millones sacados a concurso el mismo periodo de 2024, según el análisis del informe de la Federación Gallega de la Construcción. A la cabeza se coloca A Coruña, que el primer semestre inyectó a la obra pública más de 17,4 millones, seguida de Vigo con 16,5. En el tercer puesto del ranking de las ciudades se coloca Ferrol, con 12,76, seguida de Santiago con 6,26 millones, Lugo con cerca de 1,6 millones y, finalmente, Ourense y Pontevedra con 890.643 euros y 472.517, respectivamente.

Ahora bien, si se compara con la licitación del primer semestre del año pasado, Ferrol es donde más crece (se multiplica por 11), seguida por Vigo, donde aumenta más de un 236%; A Coruña, un 212%; Santiago, un 162% y Lugo, un 105%. En el otro lado de la balanza están, Ourense y Pontevedra, con una caída del 84% y 95%, respectivamente.

La provincia de A Coruña, motor de la obra pública

Nuevo silo de almacenamiento de vehículos en Bouzas (50 millones), regeneración de la pista en el aeropuerto de Santiago (38,2), obras para la nueva sede de la facultad de Farmacia en Santiago (23,7), prolongación de la AG-59 entre Santiago y A Ramallosa (31) o construcción de un nuevo edificio en el Cesga (14,29). Son las obras públicas de mayor importe en Galicia en el primer semestre del año.

De los más de 763 millones licitados en la comunidad entre enero y junio (casi un 41% más), la provincia de A Coruña se convierte en el motor de la obra pública gallega, tanto en importe (362 millones) como en crecimiento respecto a 2024 (más del doble). Le sigue en la lista Pontevedra (219 millones), pero en este caso el importe de los proyectos cayó un 7,4%. Lejos de estas cifras están Lugo (100,4 millones) y Ourense (80,9).

Suscríbete para seguir leyendo