Davinia García, psicóloga de Stop accidentes: «No podemos hacer terapia a largo plazo por falta de recursos»

No hay manual para afrontar la pérdida de un hijo, ni fórmula que alivie el vacío de perder a tu pareja o a tus padres en cuestión de segundos. Los siniestros en el asfalto no solo arrebatan vidas, también fracturan familias, rompen rutinas y dejan una cicatriz que duele más que cualquier herida física. En Galicia, muchas de esas familias encuentran su primer refugio en Stop Accidentes, una asociación que ofrece acompañamiento y atención psicológica tras ese viaje sin regreso a casa o con graves secuelas. No dan respuestas, pero sí sostén porque al principio lo que necesitan es que se les escuche. «Lo más difícil es acompañar en silencio, escuchar y guiar, que las familias sepan que lo que están sintiendo es normal y que tengan unas pautas que les ayuden a reestructurar y recomponer su familia», apunta Davinia García, psicóloga de Stop Accidentes. «El duelo —añade— es muy complicado y aunque lo viva toda la unidad familiar, ninguno lo vive igual y ahí es donde surgen los problemas. Uno quiere que el otro salga de la cama o que no vaya al cementerio porque ‘eso no te hace bien’».

Aunque la entidad no cuenta con recursos económicos para poder ofrecer procesos terapéuticos individuales prolongados, dispone de un equipo profesional que proporciona orientación y apoyo en las primeras fases del siniestro, ayuda en la gestión del duelo y trabaja para prevenir secuelas emocionales a largo plazo. En los últimos tres años, Stop Accidentes prestó casi 800 atenciones a víctimas en Galicia. En 2022, se rebasaron las 400, coincidiendo con el año en que el colectivo contó con el respaldo de un organismo privado además de la colaboración de la DGT. En 2023 fueron 222 las asistencias y el año pasado, 169. «Seguimos contando don el apoyo de la DGT a nivel nacional. Es de agradecer, son los únicos que ayudas desde hace muchísimos años», destaca García.

Hace años, las familias tardaban en dar el paso en busca de asesoramiento y tratamiento, algunas incluso dos o tres años después del siniestro. Ahora, suelen movilizarse a los dos meses y lo hacen porque un familiar contacta con Stop Accidentes en busca de ayuda. «El principal problema con el que se encuentran en el arranque de este proceso es el desamparo, la desazón por estar solos y no saber dónde ir», relata.

No se trata de pasar página ni de olvidar, sino de aprender a canalizar el dolor, darle espacio. «La ausencia siempre va a estar ahí y será inexplicable; se trata de asumir una nueva realidad. No podemos hacer una terapia sostenida en el tiempo por falta de recursos, pero queremos que las familias en esos primeros momentos se sientan acompañados, que no se sientan solos y recomponer la unidad familiar que se resquebraja por cómo cada uno vive de manera diferente el duelo», explica.

Con esa atención psicológica individual en la primera fase del proceso, grupos de apoyo terapéuticos quincenales, cibergrupos online semanales, el equipo de Stop Accidentes se propone que ninguna víctima de un siniestro ni sus familiares tengan que afrontar en soledad emocional que conlleva una pérdida en el asfalto.

