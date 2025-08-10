Los decomisos de pescado furtivo repuntan un 13%

El servicio de Gardacostas ha decomisado un total de 16.637 kilos de pescados y mariscos a furtivos en Galicia hasta este mes, lo que supone cerca de 2.000 kilos más (+13,4) que en el mismo periodo de 2024. Con datos hasta el 4 de agosto, este servicio dependiente de la Consellería do Mar ha elevado un 9% el número de infracciones impuestas, hasta un total de 1.509, informa Europa Press. Las 6.000 inspecciones realizadas en los siete primeros meses se han saldado con 18.655 artes intervenidas, son más de 5.000 que en el mismo periodo de 2024 (+38,7%).

Gardacostas es el organismo autonómico encargado de la vigilancia, búsqueda, salvamento marítimo y la protección del medio marino en las aguas y litoral costero de la comunidad autónoma de Galicia y depende directamente de la Xunta. Entre el global de 16.637 kilos incautados en lo que va de 2025, destacan los 5.924 kilos de pulpo (el 35,6% del total) intervenidos. Supone casi tres veces más que los 2.262 kilos del mismo periodo de 2024. La siguiente especie con mayor cifra de decomisos es la sardina, con 4.196 kilos, seguido de centolla (1.345 kilos), mejilla (750 kilos), erizo (691 kilos) y choco (630 kilos).

Por tipo de infracciones, de las 1.509 detectadas casi la mitad se corresponden con operativos en el mar (743), seguido por puertos (359) y playas-costa (157) entre las principales.

Un servicio de 35 años

Este servicio cuenta con más de 35 años de historia, si bien su denominación de Gardacostas se crea definitivamente por ley en 2004. Gardacostas de Galicia se estructura en servicios centrales y periféricos. Los periféricos se organizan en nueve unidades operativas (Celeiro, Ferrol, Coruña, Muxía, Portosín, Ribeira, Vilaxoán, Pontevedra y Vigo), con un jefe de unidad operativa al frente que coordina al personal adscrito a la misma. Los órganos centrales asumen la dirección del servicio correspondiéndoles, en general, el establecimiento de estrategias y directrices, la programación de las actuaciones, el seguimiento, coordinación y control de las actividades programadas, entre otras.

Gardacostas forma un colectivo que suma unas 300 personas entre inspectores, subinspectores, patrones, mecánicos, vigilantes marineros y personal de empresas que colaboran con el servicio.

Los medios con los que cuenta este servicio son más de un centenar entre aéreos, marítimos y terrestres.