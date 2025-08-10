Desalojado el Mosteiro de Caaveiro, en las Fragas do Eume, por el humo de dos incendios cercanos

Dos focos en las proximidades del Mosteiro de Caaveiro, en las Fragas do Eume, han provocado el desalojo del monumento. Uno de ellos se encuentra dentro del propio parque natural, en la parroquia de Queixeiro, perteneciente a Monfero. Según indica la Consellería de Medio Rural afecta a menos de cinco hectáreas y tiene una evolución favorable.

El fuego no se encuentra cerca del monumento, aunque sí que hay humo cerca, por lo que se ha desalojado a los visitantes por seguridad, según confirma la Deputación de A Coruña, propietaria del inmueble.

Este incendio se ha iniciado a las 17.00 horas y al lugar fueron dos agentes, cuatro brigadas, dos motobombas, una pala y un helicóptero.

El otro foco cercano se encuentra activo en la parroquia de San Fiz, también en Monfero, el cual está ardiendo desde pasadas las 16.00 horas. Por el momento no hay estimación del terreno afectado y en él trabajan un técnico forestal, dos agentes, cuatro brigadas, dos motobombas, una pala, dos helicópteros y un avión.