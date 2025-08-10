El duelo en soledad de las víctimas de tráfico: «En la Iglesia están todos, lo duro viene luego: desamparo y olvido»

Su habitación sigue igual. Los pantalones doblados sobre la silla, la camiseta tendida donde la dejó. Se despidió como cualquier otro día, pero ese 25 de septiembre Javi no llegó a casa de su regreso del gimnasio. Yoli, enfermera de profesión, acostumbrada en los box a sostener la vida entre manos temblorosas y respiraciones inciertas nunca pensó que ese saber profesional se queda en nada cuando te topas con la muerte repentina y violenta de tu hijo. No hay protocolos que te preparen sobrellevar el eco del silencio que deja una víctima inocente en el asfalto.

Cerca de las diez y media de la noche, su otro hijo Marcos recibió una llamada de unos amigos. Algo habían escuchado de un accidente en la parroquia de Franza, a escasos diez minutos de la casa de la familia en Mugardos. Yoli y su marido Víctor cogieron el coche, pero jamás imaginaron que el final del viaje de su Javiño estaba en el punto kilométrico 1 de la AC-123. A medida que se acercaban a la conocida como curva de Sar, un presentimiento invadió a Yoli y le hizo temer lo peor. Nada más llegar y encontrarse con el vehículo —«era como si allí se hubiera caído una bomba», recuerda— y ver las caras de los sanitarios, se confirmaron sus temores: “Su hijo es uno de los fallecidos y tenga claro que es una víctima de un accidente de tráfico”, comunicó un guardia civil a Yoli sin entender muy bien qué quería decir con esta última parte.

Con el paso de los días y al escuchar el relato de otro de los jóvenes que viajaba en el vehículo siniestrado sobre la velocidad a la que circulaba comprendió el largo y doloroso camino que le quedaba a la familia por delante. No solo el de afrontar la pérdida de un hijo con tan solo 26 años «que podría haber cambiado el mundo» —relata—, sino el de revivir aquella noche de lluvia a escasos kilómetros de casa en un proceso judicial que no saben cuánto tardará en llegar y ni que deparará la sentencia.

«Lo duro de verdad» comienza cuando se apagan las sirenas y se vuelve del cementerio: «Rota de dolor tienes que aprender a vivir con la ausencia». «En la iglesia toda la gente está ahí, luego viene lo peor: enfrentarte a la soledad, el desamparo por parte de las administraciones e incluso el olvido de la sociedad. No hay nadie que te asesore, quien te diga qué hacer; y nadie que te escuche», lamenta Yoli, diez meses después de la muerte de su hijo, copiloto del vehículo que, según recoge el atestado policial circulaba a velocidad excesiva, y acabó impactando contra otro turismo y causando una segunda muerte: una mujer de 59 años y también vecina de Mugardos que regresaba a casa de ver a sus nietos.

En el asfalto, tras querer ver por última vez a su hijo, empezó el duelo. Un viaje sin mapas ni brújulas mezclado con impotencia y que sumerge a las víctimas de tráfico en homenajes breves, titulares efímeros y, luego, en el silencio, aprendiendo a vivir con el vacío en la casa, la ausencia de ese «te quiero mami, te quiero papi, a ver ese abracito» que ese joven de 26 años repetía a diario, la última foto en un cumpleaños o una escapada familiar, esa silla ocupada por una camiseta o unos pantalones que no se volverán a vestir. «No me quiero despedir, quiero que todo eso siga conmigo, ojalá pudiera volver a sentir sus abrazos y sus besos. Javiño, vuelve a casa, le digo los días», dice Yoli. «En mí hay dos Yolis, la madre rota que perdió a su hijo y la mujer que tiene que seguir trabajando y viviendo».

Han sido diez meses marcados por la falta de empatía emocional, desde los sanitarios en el lugar del siniestro que no se ponen en la piel de las familias, hasta la falta de asesoramiento por parte de las administraciones, la ausencia de una red en el Sergas que atienda a las familias en tiempo y forma por la falta de recursos lo que hace que tengan que ir por su cuenta a psicólogos y que, además son pocos los especializados en atención a víctimas de tráfico. «Luego está todo lo que viene después que es un auténtico negocio en torno a las muertes en carretera: la funeraria, la aseguradora...», lamenta.

Detrás de la voz entrecortada de Yoli hay cientos de otras que piden visibilidad, que no se trate a las víctimas como meros números en unas estadísticas y que reclaman prevención, empatía y acompañamiento en un duelo que, saben, será de por vida. Como cientos de familias que perdieron en el asfalto a sus hijos, padres, parejas, hermanos..., la de Yoli tuvo de Stop Accidentes, un colectivo fundado hace 25 años por Jeanne Picard, icono en Galicia y fuera de España de la lucha contra la violencia vial, el sostén emocional y la ayuda práctica en el laberinto administrativo a la que se enfrentan los familiares — «también somos víctimas», lamenta—, por la falta de acompañamiento institucional.

¿Qué pasos legales hay que dar tras un accidente? ¿A quién acudir para obtener apoyo psicológico? ¿Cómo se gestionan las indemnizaciones? Son preguntas que se hacen familias y víctimas cada vez que ocurre un siniestro y ante las que la Administración se ha quedado al margen, dejando en manos de asociaciones esta labor de asesoramiento y atención psicológica.

«Por fin, 25 años después, hemos logrado la puesta en marcha de un número de teléfono único para atención a las víctimas que lo necesitan, esa voz amiga que escucha, aconseja y orienta», celebra Picard. Una iniciativa que pondrá en marcha la DGT en próximo mes de octubre y que busca ofrecer acompañamiento, información legal y apoyo psicológico, ya que esta falta de información y de coordinación entre servicios solo genera, advierten, una segunda victimización que agrava el duelo.

Prevención y educación. Es lo que reclaman las víctimas para llegar al objetivo cero muertos y heridos en carretera. «Un accidente puede evitarse, está en las manos de todos impedir que haya más vidas rotas», defiende Yoli mientras piensa en todos esos abrazos y besos que le fueron arrebatados en ese punto kilométrico 1 de la AC-123: «Cuando voy al cementerio hablo con él, y le digo, Javiño dame un abracito... y viene una brisa».

Juicios que tardan más de seis años en celebrarse

Ramón y Chelo, con sus dos hijos.

Justo esta semana, el lunes pasado, se cumplieron seis años de la muerte del matrimonio formado por Ramón Cao y María Consuelo de la Sierra, residentes en A Coruña, en una carretera comarcal de Outes. Pero todavía hoy, sus hijos Mariña y Ángel no tienen «noticia alguna de cuánto más se puede demorar» la celebración del juicio por el siniestro debido a una colisión frontolateral con otro vehículo. Los primeros indicios apuntaban a que el otro coche invadió el carril contrario durante una maniobra de adelantamiento. «No sé cuánto se puede alargar esto, pero es increíble. Tengo la impresión de que será un mero trámite... después de esperar tanto tiempo», apunta Mariña.

El juzgado de Muros, encargado de la instrucción de este caso, no es una excepción cuando se habla de medios, según apuntaban el pasado mes de noviembre los familiares a este periódico. La falta de recursos lastra muchos procesos, alargándolos todavía más.

Desde Stop Accidentes reclaman una «Justicia inmediata», que no demore durante años esta causas. Y para ello, urgen la creación de juzgados especializados en delitos contra la seguridad vial, como ya los hay para las víctimas de violencia de género.

Cinco años después, vuelven a la curva donde fue arrollado su hijo

Josep, en una foto con su madre.

Los juicios tardan años y, mientras tanto, los homicidas viales siguen al volante. Y cuando, por fin, los acusados se sientan en el banquillo, llega la sentencia. «¿Cómo es posible que matar a una persona valga menos que asaltar un contenedor?», se repuntaba Pilar Rosanes al conocer en diciembre de 2022 el fallo por el que se condenada a dos años de cárcel al conductor que justo ayer hace cinco años arrolló a su hijo Josep, de solo 20 años, en Dumbría. Tras estas cinco vueltas al sol, Pilar y su marido Chus volvieron por primera vez a esa curva mortal.

El homicida, al carecer de antecedentes, no tuvo que ingresar en prisión pese a que el informe de la Guardia Civil apuntaba que circulaba al menos a 116 km/h en una curva limitada a 70. «Con e sa sentencia mataron de nuevo a mi hijo», proclama Pilar cada día ante un Código Penal que, se queja, solo lleva a la cárcel a los multirreincidentes al volante. Por ello, se ha movilizado para endurecer la ley con una rebaja en el los límites de velocidad punibles, una iniciativa que ya fue registrada en el Congreso por Junts este pasado mes de mayo. «La actual ley hace de este país el paraíso de los delincuentes viales», relataba Pilar en su cruzada por evitar que otros Josep no vuelvan a casa.

«La creación de Stop Accidentes fue mi terapia»

Jeanne Picard. | Iago López

El 1 de enero de 2000, el día de Año Nuevo, Jeanne Picard recibió una llamada de la Guardia Civil. Su hijo Santiago, de 33 años, había muerto en un siniestro de tráfico en la “maldita” vía rápida del Barbanza. Educador social y ecologista, había salido a observar aves. «Volvíamos de pasear, llamaron a casa por teléfono y cuando vi la cara de mi marido entendí que algo grave había pasado, ese día se rompió nuestra vida para siempre», relata Picard desde su «refugio de Corrubedo», al que no volvió hasta tres años después del siniestro. Desde la rabia y la impotencia del «¿por qué, por qué a él?», se movilizó para luchar la «violencia vial» desde la asociación que fundó hace ya 25 años. «La creación de Stop Accidentes para que no le pase a nadie más, también fue mi terapia», relata.

Los inicios fueron complicados. «De esto no se hablaba y apenas salía en los medios. Cuando nos reunimos por primera vez con el entonces director de la DGT nos dijo: «vais a predicar en el desierto», recuerda. Pero un cuarto de siglo después de la fundación de Stop Accidentes, la lucha de Picard y su equipo han forzado mejoras en la atención a las víctimas, con formación a los equipos de la Guardia Civil sobre cómo comunicar “la mala noticia”, a las aseguradoras para abordar con empatía las indemnizaciones o la elaboración de un protocolo en las emergencias del hospital. Ahora, urge, el Sergas debe trabajar en un protocolo de atención a las víctimas. «Es importante qué se dice, cómo y dónde», relata tras poner como ejemplo la comunicación que se hizo a víctimas del siniestro del autobús la Nochebuena de 2022, «entre la ropa sucia dentro del cuarto de las lavadoras». «Hay que saber acompañar en el dolor, porque un siniestro de tráfico es un hecho cruel e inesperado», concluye.

