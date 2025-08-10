Estabilizado un incendio en plenas Fragas do Eume con cinco hectáreas afectadas
El monasterio de Caaveiro fue desalojado por precaución debido a este foco y a otro, también en Monfero, por debajo de las 20 ha | Arden mil hectáreas en Ourense
Las llamas hicieron saltar este domingo las alarmas en las Fragas do Eume, un enclave natural que en abril de 2012 vio reducidas a cenizas más de 750 hectáreas por una colilla mal apagada. A primera hora de la tarde, dos focos en las proximidades del monasterio de Caaveiro provocaron el desalojo del monumento por seguridad, informaron fuentes de la Diputación de A Coruña, dueña del inmueble. Aunque no había fuego cerca, ante la proximidad del humo se decidió evacuar a los visitantes.
Uno de los focos se originó dentro del propio parque natural, en la parroquia de Queixeiro, en Monfero. Según apuntaron desde la Consellería de Medio Rural, este incendio afectó a unas cinco hectáreas y poco antes de las ocho y media de la tarde se daba por estabilizado. Este fuego se inició a las 17.01 horas y al lugar se trasladaron dos agentes, cuatro brigadas, dos motobombas, una pala y un helicóptero.
El otro foco, en la parroquia de San Fiz, también en Monfero pero ya fuera del enclave natural, se encontraba activo al cierre de esta edición pero al no superar las 20 hectáreas no se informó de su situación. Empezó poco después de las 16.00 horas y en él trabajaban un técnico forestal, dos agentes, cuatro brigadas, dos motobombas, una pala, dos helicópteros y un avión.
Arden mil hectáreas en Ourense
En Ourense, dos incendios en Maceda y Chandrexa de Queixa afectaron en las últimas horas a más de mil hectáreas. En Maceda, el fuego comenzó a las 23.19 horas del sábado en la parroquia de Castro de Escuadro y, por cómo se inició, con entre cinco y seis puntos de manera casi simultánea, todo apunta a una clara intencionalidad, con unas 370 hectáreas afectadas. Fue preciso decretar la situación 2 de madrugada por su proximidad al núcleo de A Teixeira, si bien ya no hubo riesgo para las viviendas y esa alerta ya fue desactivada.
El de la parroquia de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, ha afectado a unas 900 hectáreas y es el más grande de los que ha sufrido Galicia este verano. Los servicios de emergencia trabajaron para evitar que alcanzase el Parque Natural de la Serra do Invernadoiro, una zona montañosa en la parte sur del Macizo Central ourensano, explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. El dirigente autonómico envió este domingo «un aviso» a quienes están detrás de los incendios tras efectuar la semana pasada varias detenciones: «Seguiremos persiguiéndolos».
Está controlado en Ourense el de Padrenda desde las 22. 03 horas del sábado (40 hectáreas), así como quedaron extinguidos este domingo los de Ponteceso: Corme Aldea (76 hectáreas) y Brantuas (casi 200 hectáreas), en la provincia de A Coruña.
