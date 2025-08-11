Esta ciudad de Galicia deja de ser "la más feliz de España" para el National Geographic

El verano está a la vuelta de la esquina y con ella la temporada de turismo. Por ello, revistas de viajes, influencers e incluso las propias agencias crean contenido por doquier con el objetivo de dotar de la mayor información posible a su audiencia.

National Geographic es uno de los referentes en el sector y tiene uno de los rankings más curiosos que existen: el Happy City Index, el cual clasifica cada año a las ciudades más felices del mundo. En esta edición, la campeona ha sido Copenhague, que ha desbancado a Aarhus en este 2025.

A nivel de España, la mejor clasificada en el 2024 había sido Vigo, colándose entre las 60 primeras clasificadas. Sin embargo, el balance de este año ha cambiado drásticamente, bajando más de 100 posiciones. En concreto, se ha ido hasta la posición 166. Las ciudades más felices de España en este 2025 son, según el National Geographic, Barcelona (22ª), Bilbao (52º), Zaragoza (84ª) y Valencia (96ª). También en la posición 132 encontramos a Madrid.

¿Por qué Vigo ha perdido más de 100 posiciones en felicidad?

Vista aérea de la ría de Vigo / MARTA G. BREA

Los datos de Vigo en el Happy City Index sorprenden por el batacazo a nivel de contraste respecto al año pasado, perdiendo más de 100 posiciones. Las valoraciones más bajas las recibió en aspectos como la economía (44 puntos), medioambiente (86) puntos y movilidad (75 puntos). Para hacer la comparativa, Barcelona ha recibido en estos aspecto 63, 158 y 130 respectivamente.

Vigo sí ha obtenido buenas valoraciones en ciudadanos (136 puntos), gobernanza (137) y salud (149). En estos apartados no se ha quedado muy lejos de Barcelona, que ha recibido 181 puntos, 192 y 150, respectivamente.