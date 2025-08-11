El fuego cerca las casas en Chandrexa de Queixa, el peor incendio del verano en Galicia

El extremo calor, con jornadas asfixiantes que se suceden en una ola que parece interminable, más la pérdida de humedad en la vegetación forestal y la simultaneidad de incendios forestales elevan la preocupación en la provincia de Ourense, el territorio más golpeado históricamente de Galicia por las llamas —más de 102.000 hectáreas arrasadas en diez años, 20.000 más que en las otras tres provincias gallegas juntas—, y de nuevo con los peores registros en el balance de daños acumulado de lo que va de verano.

En el Macizo Central, la cordillera montañosa ourensana con altitudes de más de 1.500 metros y donde hay espacios de elevado valor ecológico protegidos como Red Natura, las llamas infligen un daño severo en los últimos días. El gran incendio de Chandrexa de Queixa, que comenzó el pasado viernes, arrasa más de 3.000 hectáreas. Ayer por la noche se activó la Situación 2 por su proximidad a las viviendas de Requeixo, Vilar y Zamorela. En el Macizo hay más daño: en Vilariño de Conso, Maceda y Montederramo, la extensión arrasada suma más de medio millar de hectáreas, según Medio Rural.

Pero la alerta por incendio va de norte a sur en Ourense. En Verín, uno de los distritos más castigados, un incendio declarado por la mañana en Mourazos obligó a activar la situación 2, por el peligro de las llamas a la población de Tamagos. En este peligroso incendio activo fueron movilizados 1 técnico, 5 agentes, 7 brigadas, 5 motobombas, 1 pala, 2 unidades técnicas de apoyo, 3 helicópteros y 6 aviones. A las 17.15 horas, la consellería desactivó la situación 2. La zona afectada, unas 15 hectáreas.

Este lunes por la tarde, nuevo motivo de preocupación. En la parroquia de Moialde, en el municipio ourensano de Vilardevós, se registró un incendio forestal que en pocas horas superaba las 20 hectáreas de superficie calcinada. Es un nuevo fuego en un concello que a principios de mes sufrió uno de grandes dimensiones, que arrasó 578,7 hectáreas en Terroso. Sobre las 20 horas hubo que decretar la situación 2 por la proximidad de las llamas a los núcleos de Silva y San Paio, en el municipio vecino de Riós. Están desplegados 1 técnico, 4 agentes, 6 brigadas, 6 motobombas, 2 palas, 3 helicópteros y 6 aviones. A las 21 horas la Xunta veía mejor la situación.

«Levamos dúas semanas moi complicadas, cunha meteoroloxía moi adversa e unha actividade incendiaria moi alta», decía ayer la conselleira do Medio Rural, María José Gómez. Setenta y dos horas después de su inicio, el incendio forestal que comenzó el viernes en Requeixo, en Chandrexa de Queixa, sigue corriendo por la sierra y afecta a más de 3.000 hectáreas. La orografía, el viento y la dificultad de acceso por tierra, así como las altas temperaturas, complican las tareas de extinción. Han trabajado en este operativo un total de 14 técnicos, 46 agentes, 75 brigadas, 36 motobombas, 7 palas, 6 unidades técnicas de apoyo, 12 helicópteros y 14 aviones. Entre los profesionales desplegados en la zona se encuentran las BRIF de Laza y de Tineo.