La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre en Mesía por un disparo
Un helicóptero medicalizado acudió a la localidad coruñesa donde ocurrieron los hechos pero los sanitarios ya no pudieron hacer nada por salvar su vida
EFE
La Guardia Civil investiga la muerte violenta, por un disparo de arma de fuego, de un hombre en Mesía (A Coruña), informan fuentes del instituto armado.
La alerta llegó al 112 a las 17:10 horas de este domingo, por lo que se trasladó al punto un helicóptero medicalizado, pero ya no pudo hacer nada por la vida de la víctima.
La Guardia Civil asumió la investigación de lo ocurrido y realiza, desde entonces, las primeras pesquisas, con la inspección ocular del punto.
El equipo de criminalística de la Comandancia provincial de A Coruña se encarga de las primeras labores y la investigación estará a cargo del equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Santiago
