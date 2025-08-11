El incendio sin control en Chandrexa de Queixa arrasa ya más de mil hectáreas

El incendio en Chandrexa de Queixa (Ourense), que afecta a la parroquia de Requeixo, continúa sin control tras comenzar el pasado viernes y ya ha arrasado más de 1.000 hectáreas. Es el mayor incendio en Galicia en lo que va de año. Las labores de extinción de este fuego han contado hasta ahora con los siguientes medios: 12 helicópteros, 10 aviones, 34 motobombas, 66 brigadas, 40 agentes, seis palas, cuatro unidades técnicas de apoyo y 12 técnicos.

En la provincia de Ourense también está activo un fuego en Vilariño de Conso, parroquia de Mormentelos, desde el 17,30 horas del domingo, que quema 120 hectáreas. Entre otros medios, participan cuatro aviones y un helicóptero.

Mientras, está estabilizado desde las 23,37 horas del domingo el incendio forestal de Maceda, parroquia de Castro de Escuadro, que obligó a desalojar a vecinos, si bien ya está desactivada la Situación 2 por la proximidad al núcleo de Teixeira. Calcina 400 hectáreas. La Xunta apunta a la "clara intencionalidad" por iniciarse en "entre cinco y seis puntos casi simultáneos".

El incendio en el municipio ourensano de Padrenda, parroquia homónima, sigue controlado desde la madrugada del domingo. Comenzó el viernes por la noche y quema 40 hectáreas.

ESTABILIZADO EL FUEGO EN LAS FRAGAS DO EUME

Monasterio de Caaveiro / Carlos Pardellas

En la provincia de A Coruña está estabilizado, desde las 20,28 horas del domingo, el incendio del municipio coruñés de Monfero, parroquia de Queixeiro, que obligó a desalojar el monasterio de Caaveiro y afecta al parque natural de As Fragas do Eume. Este fuego ha quemado cinco hectáreas desde su inicio en la tarde del domingo.

También está estabilizado el fuego de A Estrada (Pontevedra), parroquia de Souto, desde las 22,10 horas del domingo. Quema unas 20 hectáreas desde el mediodía del 10 de agosto.

Además, sigue controlado el fuego de A Fonsagrada (Lugo), parroquia de Monteseiro, que quema unas 150 hectáreas desde el pasado martes.

INCENDIOS EN CASTILLA Y LEÓN

PI STUDIO

La lucha contra el fuego y los incendios forestales no es exclusiva de Galicia. En Castilla y León, en la provincia leonesa, medio millar de vecinos de Carucedo y de Las Médulas que anoche tuvieron que ser desalojados junto a otros municipios de esta zona de la Comarca del Bierzo (León) por las llamas del incendio que afecta a la zona han podido regresar ya a sus casas aunque algunas han resultado afectadas.

Además, el espacio natural de Las Médulas, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad y corazón turístico de la comarca, se ha visto afectado por las llamas, según ha explicado a EFE el alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández, quien ha asegurado que este desastre va a cambiar la vida a todos los que viven en la zona.

También en la comunidad castellano leonesa hay preocupación por otro incendio en la provincia de Zamora, donde un gran fuego intencionado, con dos puntos de inicio, ha obligado a evacuar cuatro pueblos y a 800 personas. Se trata del primer gran incendio forestal del verano en la provincia de Zamora, muy probablemente de origen intencionado y con dos puntos de inicio. A las 14.25 horas de ayer, con la temperatura rozando los 40 grados, se declaraba un incendio en el término municipal de Molezuelas de la Carballeda, en una zona arbolada y de abundante vegetación para avanzar con gran velocidad hacia el norte y al cierre de esta edición continuar en dirección a la provincia de León.

Cuatro pueblos fueron evacuados debido al humo y el riesgo para la población, en primer lugar Molezuelas de la Carballeda (150 personas), para continuar con Uña de Quintana (unas 300) y Cubo de Benavente (200), después Congosta (200). Vuelve la pesadilla a la provincia tres años después de la tragedia en la Sierra de la Culebra. Casi 800 personas obligadas a abandonar sus casas ante la amenaza de las llamas o el peligro del humo. Unas 500 fueron alojadas en el polideportivo de Camarzana de Tera, con el apoyo de Cruz Roja y Protección Civil y anoche se habilitó el pabellón de Los Salados de Benavente para acoger también a personas de Molezuelas que fueron evacuadas a Rionegro del Puente. La farmacéutica de Camarzana dispensó medicación a las personas que no pudieron llevarla consigo, entre los nervios y las prisas para salir.